ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଶାରଦା ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ-ରିସର୍ଚ୍ଚର ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସ୍ୱାମୀ ଚୈତନ୍ୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୁଲିସ। ଆଗ୍ରାରୁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରଠାରୁ ପୁଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲା। ତାଙ୍କର ଶେଷ ଠିକଣା ଆଗ୍ରାରେ ମିଳିବା ପରେ ପୁଲିସ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଆଗ୍ରା ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଚଳାଇଥିଲା ପୁଲିସ।
ପୁଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଅଭିଯୋଗରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ଚୈତନ୍ୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ୩ଟାରେ ଏକ ହୋଟେଲରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଆଗ୍ରାରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାଙ୍କୁ ଏହି ମାମଲାରେ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, କିଛି ଦିନ ତଳେ ଦିଲ୍ଲୀର ବସନ୍ତ କୁଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ଜଣାଶୁଣା ଆଶ୍ରମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ୧୭ଜଣରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଶାରଦା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ସ୍ୱାମୀ ଚୈତନ୍ୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଓରଫ ପାର୍ଥସାରଥିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗରେ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ସହିତ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଡିପ୍ଲୋମା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ପୁଲିସ୍ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ୩୨ ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅତି କମ୍ରେ ୧୭ ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ଚୈତନ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପମାନଜନକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଅଶ୍ଳୀଳ ଟେକ୍ସଟ୍ ମେସେଜ୍ ପଠାଇବା ଓ ବଳପୂର୍ବକ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ମହିଳା ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଦାବି ମାନିବାକୁ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଥିଲେ ବୋଲି ପୀଡିତାମାନେ କହିଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କୋଠରିକୁ ଡାକି ମାଗଣା ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ପୀଡିତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଚାଟ୍ରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ବୟାନକୁ ଆଧାର କରି ପୁଲିସ ସ୍ୱାମୀ ଚୈତନ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯୌନ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଭିଯୋଗରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା।
