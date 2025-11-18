ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲାଲକିଲ୍ଲା ବିସ୍ଫୋରଣର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ତଦନ୍ତକାରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣକାରୀ ଡ. ଉମର ଉନ୍ ନବୀର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ରବିବାର ଏନ୍ଆଇଏ ହୁଣ୍ଡାଇ ଆଇ-୨୦ କାର୍ ଚାଳକ ଉମର ନବୀକୁ ‘ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣକାରୀ’ ବୋଲି କହିଥିଲା। ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀମାନେ ଉମରର ଡିଜିଟାଲ୍ ପାଦଚିହ୍ନ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ତା’ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ଶେଷ ଦୁଇଟି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଖୋଜିବା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ବିସ୍ଫୋରଣକାରୀ ମୋଟ ପାଞ୍ଚଟି ସିମ୍ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା।
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅକ୍ଟୋବର ୩୦ରୁ ନଭେମ୍ବର ୧୦ ମଧ୍ୟରେ ଡାକ୍ତର ଉମର ଦୁଇଟି ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଦୁଇଟି ଫୋନ୍ ନିଖୋଜ ଅଛି। ତା’ ପାଖରେ ମୋଟ ପାଞ୍ଚଟି ସିମ୍ କାର୍ଡ ଥିବାବେଳେ ଶେଷ ଦୁଇଟି ନମ୍ବର ତା’ର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅଧିକାରୀମାନେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅକ୍ଟୋବର ୩୦ ତାରିଖରେ ସମସ୍ତ ପାଞ୍ଚଟି ସିମ୍ କାର୍ଡ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଦିନ ତା’ର ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ଡାକ୍ତର ମୁଜାମିଲ୍ ଶକିଲ ଗନାଇକୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା।
ଏନ୍ଆଇଏ, ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସର ସ୍ପେଶାଲ ସେଲ୍ ଓ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ପୁଲିସର ତଦନ୍ତକାରୀମାନେ ମୋଟ ୬୫ଟି ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ସ୍କାନ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିସ୍ଫୋରଣକାରୀର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଲ-ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଠାରୁ ୮୦୦ ମିଟର ଦୂରରେ ଧୌଜ ବଜାରରେ ଥିବା ଏକ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରୁ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୂତ୍ର ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ନବୀ କାମ କରୁଥିଲା ଓ ରହୁଥିଲା। ଅକ୍ଟୋବର ୩୦ ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏହି ଫୁଟେଜରେ ସେ ଏକ କଳା ବ୍ୟାଗ୍ ଓ ଦୁଇଟି ଫୋନ୍ ଧରି ଏକ ମେଡିକାଲ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଭିତରେ ବସିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଫୁଟେଜରେ ଉମର ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍କୁ ଦୋକାନ ମାଲିକଙ୍କୁ ଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଦେଉଥିବା ଓ ଅନ୍ୟଟିକୁ ନିଜ ହାତରେ ଧରିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁଇଟି ଫୋନ୍ର ଏକକାଳୀନ ବ୍ୟବହାରରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ, ଗୋଟିଏ ନିୟମିତ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ ଓ ଅପରେସନାଲ୍ ମେସେଜିଂ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ଥିଲା।
ଖଲିଲପୁର ଓ ରେୱାସାନ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ଦେଇ ଫରିଦାବାଦ ଓ ଶେଷରେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଉମରର ରାସ୍ତା ମ୍ୟାପ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମୁଦାୟ ୬୫ଟି ସିସିଟିଭି ସ୍କାନ କରାଯାଇଛି। ବିସ୍ଫୋରଣ ଦିନ ଉମର ଓ ଆଇ-୨୦ କାରକୁ ନୁହର ଫିରୋଜପୁର ଝିର୍କାରେ ରାତି ୧ଟା ୦୭ ସମୟରେ ଏକ ଏଟିଏମ୍ ବାହାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ଗାର୍ଡ ମୋହର ସିଂହଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଉମର କହିଥିଲା ଯେ ତା’ ପରିବାରରେ ଏକ ଡାକ୍ତରୀ ଜରୁରିକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ଏବଂ ସେ ଗାର୍ଡଙ୍କୁ ତା’ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଏକ ଏଟିଏମ୍କୁ ଯିବାକୁ ରାଜି କରାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଦୁଇଟି କିସ୍ତିରେ ପ୍ରାୟ ୭୬,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଉଠାଇଥିଲା। ଗାର୍ଡଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମୂଳ ସ୍ଥାନରେ ଛାଡିବା ପୂର୍ବରୁ ଉମର ତାଙ୍କୁ ୧,୦୦୦ ଟଙ୍କା ବକ୍ସିସ ଦେଇଥିଲା। ଗାର୍ଡ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ପଛ ସିଟରେ ‘ବେଡସିଟ୍ ଭଳି କପଡ଼ାରେ କିଛି ଗୁଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଜିନିଷ ଦେଖିଥିଲେ। ଉମର ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା, ଚିନ୍ତିତ ଥିବା ଓ ଭୁଲ୍ ଭାବରେ ଗାଡି ଚଳାଉଥିବା ଗାର୍ଡ କହିଛନ୍ତି। ନୁହର ଜଣେ ହେଟେଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠାରୁ ସମାନ ସାକ୍ଷ୍ୟ ମିଳିଥିଲା, ଯିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ଉମର ଅସ୍ଥିର ଓ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲା। ସେ କେବଳ ପଚାରୁଥିଲା ଆଜି କ’ଣ ରନ୍ଧା ହୋଇଛି। ସେ ଶୀଘ୍ର ଖାଉଥିଲା, କ୍ୱଚିତ୍ କଥା ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ୧୦୦ ଟଙ୍କା ଟିପ୍ସ ଦେଇଥିଲା।