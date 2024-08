ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀର ଜଣେ କ୍ୟାବ ଚାଳକ ପାକିସ୍ତାନ ନାଗରିକ ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକାଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ମିନିଟ ୧୭ ‌ସେକେଣ୍ଡର ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ‘କ୍ୟାବ ଚାଳକ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଭାରତକୁ ନେଇ ନିନ୍ଦା କରୁଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ଗ୍ରାହକ କ୍ୟାବ ଚାଳକଙ୍କ କଥା ନଶୁଣି କହିଥିଲେ ଆମେ ଭାରତ କି ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ଗାଳି କରୁନାହିଁ। ବ‌ାସ ଭାରତର ଓ ଦିଲ୍ଲୀର ଲୋକେ କିପରି ସେ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ।

ଏତିକି ଶୁଣିବା ପରେ କ୍ୟାବ ଚାଳକ ନିଜ ରାଗ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ପାରି ନଥିଲେ। ସେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଗ୍ରାହକ ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକାଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଅର୍ଥାତ ରାତି ୧୨ଟାରେ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଯିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଚାଳକଙ୍କ କଥାରେ ଦୁଇ ପାକିସ୍ତାନୀ ଗ୍ରାହକ ଯେମିତି ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଇଥିଲେ କ୍ୟାବ ଚାଳକ ନିଜ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ।

A Pakistani and his female friend were abusing Indians & calling them Matlabparast.

The Uber driver initially told them to stop being disrespectful. He threw them both out when they crossed their limits.

Man with a spine 🔥 pic.twitter.com/tSY7YCtm8M

