ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ଉପରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆତିଶୀ ମାର୍ଲେନାଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ର ବାହାର କରି ତାଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ସିଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ସିଏମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (ସିଏମଓ) ଅଭିଯୋଗ କରିଛି, ଦେଶର ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଖାଲି କରାଯାଇଛି। ବିଜେପିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନରୁ ଜିନିଷପତ୍ର ବାହାର କରାଯାଇଛି। ।

