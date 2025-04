ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆସିଗଲା ଅଚ୍ଛେ ଦିନ, ଅନେକ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଶେଷରେ ଦିଲ୍ଲୀର ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଦିନ ଆସିଛି । ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସାଲିମାରବାଗରୁ ବିକାଶ କାମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ଏମିତି କହିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଏବଂ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବା ସହ ସହରାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ୭୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଯେଉଁଥିରେ ୧୦ ବର୍ଷ ତଳେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ୫୨, ୦୦୦ ଫ୍ଲାଟର ନବୀକରଣ ହେବ ।

#WATCH | Delhi CM Rekha Gupta says, "Today, we started the work of constructing drainage in this slum area. 'Achhe din' is beginning for the slum-dwellers after years, work will actually be done for their slums and colonies. Previous governments didn't care about the… https://t.co/m60HR0hQjl pic.twitter.com/0LZGPpDq3G