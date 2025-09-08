ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ କୋର୍ଟ ଆଦାନୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସକୁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କିଛି ସାମ୍ବାଦିକ, କର୍ମୀ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ସଂଗଠନକୁ କମ୍ପାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇନଥିବା ଏବଂ ମାନହାନିକାରୀ ସୂଚନା ଏବଂ ଖବର ପ୍ରକାଶନ, ସେୟାର କିମ୍ବା ପ୍ରସାରଣ କରିବାରୁ ନିଷେଧ କରିଛନ୍ତି।
ସିଭିଲ୍ ଜଜ୍ ଅନୁଜ କୁମାର ସିଂହଙ୍କ କୋର୍ଟ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିବା ଲେଖା ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ଏହାର ବ୍ୟବସାୟକୁ ବାଧା ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। କୋର୍ଟ ଏହି ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ୱେବସାଇଟ୍, ଲେଖା ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଏପରି ବିଷୟବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ହଟାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
କୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶରେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ତଥା ସ୍ତମ୍ଭକାର ପରଞ୍ଜୟ ଗୁହା ଠାକୁର୍ତା, ରବି ନାୟାର, ଅବୀର ଦାସଗୁପ୍ତା, ଅୟସକାନ୍ତ ଦାସ, ଆୟୁଷ ଜୋଶୀ, ବବ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍, ଡ୍ରିମ୍ସ୍କେପ୍ ନେଟୱାର୍କ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ଗେଟଅପ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ଡୋମେନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍) ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି (ଜନ୍ ଡୋ)ଙ୍କୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। କୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାଦୀ (ଆଦାନୀ)ଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଯଦି ଏପରି ପ୍ରକାଶନ ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ବନ୍ଦ ନ କରାଯାଏ, ତେବେ କମ୍ପାନୀର ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆହୁରି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ଏହା 'ମିଡିଆ ଟ୍ରାଏଲ୍' ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଯାହା କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହେବ।