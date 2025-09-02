ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ୨୦୨୦ ଦିଲ୍ଲୀ ଦଙ୍ଗା ମାମଲାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ସର୍ଜିଲ ଇମାମ ଓ ଉମର ଖାଲିଦଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ପୁଣିଥରେ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ। ଫଳରେ ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଜେଲରେ ହିଁ ରହିବେ ।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ୟୁଏପିଏ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ତସଲିମ ଅହମ୍ମଦଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟ ଜାମିନ ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ବିଚାରପତି ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ପ୍ରସାଦ ଏବଂ ବିଚାରପତି ହରିଶ ବୈଦ୍ୟନାଥନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଜୁଲାଇ ୧୦ ରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଥିଲେ। ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲା।
ଶାର୍ଜିଲ ଇମାମ ଏବଂ ଉମର ଖାଲିଦଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, କୋର୍ଟ ମହମ୍ମଦ ସଲିମ ଖାନ, ଶିଫା ଉର ରେହମାନ, ଅଥାର ଖାନ, ମୀରାନ ହାଇଦର, ଅବଦୁଲ ଖାଲିଦ ସୈଫି ଏବଂ ଗୁଲଫିଶା ଫାତିମାଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଥିଲେ। ସରକାରୀ ଓକିଲ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏହା କେବଳ ଦଙ୍ଗାର ମାମଲା ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ଏପରି ମାମଲା ଯେଉଁଠାରେ ଦଙ୍ଗାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସହିତ କରାଯାଇଥିଲା।
ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପକ୍ଷ ରଖୁଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ତଥା ସୋଲିସିଟର ଜେନେରାଲ କୁଷାର ମେହେଟ୍ଟା କହିଥିଲେ ଯେ କେବଳ ଅଧିକ ଦିନ ଜେଲରେ ରହିବା ଜାମିନର କାରଣ ହୋଇନପାରେ । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ବିଶ୍ବସ୍ତରରେ ଭାରତକୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ।