ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ଛୋଟ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ୮ ବର୍ଷ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ପକ୍ଷରୁ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍, ଏବେଠାରୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡିଏମଆରସି କହିଛି ଯେ, ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ସେବାର ଯାତ୍ରୀ ଭଡ଼ା  ସୋମବାର ଠାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ୨୫ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ ଠାରୁ ସଂଶୋଧିତ କରାଯାଇଛି।  ବୃଦ୍ଧି ଏକ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୃଦ୍ଧି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏବେଠାରୁ, ଯାତ୍ରାର ଦୂରତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ୧ ରୁ ୪ ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ  ଦେୟ ଦେବାକୁ ହେବ।

ସୋମବାର ଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋରେ ଯାତ୍ରା କରିବା  ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ କର୍ପୋରେସନ କହିଛି ଯେ, ୨୫ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ ଠାରୁ ମେଟ୍ରୋ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଦୂରତା ଆଧାରରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ରାଶି ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏହାକୁ ୧ ଟଙ୍କାରୁ ୪ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସେହି ସମୟରେ,ଏୟାରପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଲାଇନରେ ଭଡ଼ା ୫ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।


ଡିଏମଆରସି ଅନୁଯାୟୀ, ପୂର୍ବରୁ ୦ ରୁ ୨ କିଲୋମିଟର ପାଇଁ ୧୦ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ଯାହା ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ୧୧ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ୨ ରୁ ୫ କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ପାଇଁ ୨୦ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ଯାହା ପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ୨୧ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ତଥାପି, ରବିବାର ଏବଂ ଜାତୀୟ ଛୁଟିଦିନଗୁଡ଼ିକରେ କେବଳ ୧୧ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ପୂର୍ବରୁ ୧୨ ରୁ ୧୫ କିଲୋମିଟର ପାଇଁ ୩୦ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ଯାହା ପାଇଁ ଏବେ ୩୨ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ତଥାପି, ରବିବାର ଏବଂ ଛୁଟିଦିନଗୁଡ଼ିକରେ କେବଳ ୨୧ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ୧୨ ରୁ ୨୧ କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ପାଇଁ ୪୦ ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ୪୩ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ତେବେ ରବିବାର ଏବଂ ଛୁଟିଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ୩୨ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ।


ସେହିପରି ୨୧ ରୁ ୩୨ କିଲୋମିଟର ପାଇଁ ୫୦ ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ୫୪ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ରବିବାର ଏବଂ ଛୁଟିଦିନରେ  ୪୩ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୩୨ କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ପାଇଁ ୬୦ ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ୬୪ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ତେବେ ରବିବାର ଏବଂ ଜାତୀୟ ଛୁଟିଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ୫୪ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ପୂର୍ବରୁ, ଚତୁର୍ଥ ଭଡା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କମିଟି (ଏଫଏଫସି)ର ସୁପାରିଶ ଆଧାରରେ ଡିଏମଆରସି ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୨୦୧୭ରେ ଭଡା ସଂଶୋଧନ କରିଥିଲା। ୨୪ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବନିମ୍ନ ଭଡା ୧୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ଭଡା ୬୦ ଟଙ୍କା ଥିଲା।

