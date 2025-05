ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଦେଖି ଦିଲ୍ଲୀର ଆଇଟିଓ ସ୍ଥିତ ପିଡବ୍ଲୁଡି ଭବନର ଛାତ ଉପରେ ଏୟାର ରେଡ ସାଇରନର ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ବିପହର ୩ଟା ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଯାହାକି ପାଖାପାଖି ୧୫ରୁ ୨୦ ମିନିଟ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ସାଇରନ ପରୀକ୍ଷଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, କୌଣସି ବି ଜରୁରୀପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା।

#WATCH | Delhi: Testing of air raid sirens installed at PWD headquarters in ITO is underway; Delhi PWD Minister Parvesh Verma is also present at the spot pic.twitter.com/sId2tFZflW