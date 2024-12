ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦୀର୍ଘ ୮ମାସ ଧରି ଶମ୍ଭୁ ସୀମା (ପଞ୍ଜାବ-ହରିୟାଣା ସୀମା)ରେ ବିରୋଧ କରୁଥିବା କୃଷକମାନେ ଆଜି ପୁଣିଥରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଏଥର କୃଷକମାନେ 'ଦିଲ୍ଲୀ ଚଲୋ' ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର-ଟ୍ରଲିକୁ ସାମିଲ ନକରି ଚାଲି ଚାଲି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ । ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ହରିୟାଣାର ଅମ୍ବାଲା (ଶମ୍ଭୁ ସୀମା)ରେ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।

#WATCH | Drone visuals from the Shambhu border, from where the farmers will start their march towards Delhi at 1 pm today.



(Drone visuals shot at 9 am) pic.twitter.com/137mQwewE2