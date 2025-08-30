ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ :ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଅଞ୍ଚଳ (ଏନ୍ସିଆର୍)ରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ଜଳବନ୍ଦି ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଫ୍ଲାଇଟ୍ରାଡାର୨୪ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ମଧ୍ୟ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅପରାହ୍ଣ ୨ଟା ସୁଦ୍ଧା ୨୦୯ଟି ପ୍ରସ୍ଥାନ ଓ ୪୩ଟି ଆଗମନ ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଛି।
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (ଆଇଏମ୍ଡି) ଶୁକ୍ରବାର ଦିଲ୍ଲୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନପାଇଁ ୟେଲୋ ଓ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରି ବଜ୍ରପାତ ସହ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି କହିଛି। ସେପଟେ ନୋଏଡା ଓ ଗାଜିଆବାଦରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି।
ରାଜଧାନୀରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଗତି ମଇଦାନ, ଡିଫେନ୍ସ କଲୋନି, ପ୍ରୀତବିହାର ସମେତ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାପକ ଜଳବନ୍ଦି ସହ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ହୋଇଛି। ଭିଡ଼ କମାଇବା ଓ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳରେ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୁଲିସ ଟିମ୍ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ହିମାଚଳପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର, ପଞ୍ଜାବ ଓ ହରିୟାଣାର
କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ।