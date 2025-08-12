ନୂଆଦିଲ୍ଳୀ: ‘‘ରାନ୍ଧୁଣିଆ ଓ ଗୃହ ସହାୟକ ଜରୁରୀ’’। ଏଭଳି ଏକ ମେସେଜ୍ ନୋଏଡାର ଗୌର ସିଟି ସେଭେନ୍ଥ୍ ଆଭେନ୍ୟୁ ସୋସାଇଟିର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଘୂରି ବୁଲିଛି।
ଗତ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଅନେକ ମେସେଜ୍ ନିକଟସ୍ଥ ସୋସାଇଟିର ଗ୍ରୁପ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କର ଅଚାନକ ପଳାୟନ ହେତୁ ଏହି ସଂକଟ ଉପୁଜିଛି।
ବଙ୍ଗୀୟମାନେ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ସେବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଶହ ଶହ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। କିଛି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଲ୍ଲୀର କିଛି ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ବେଆଇନ ବାଂଲାଦେଶୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୁଲିସ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ବଙ୍ଗୀୟ ଦିଲ୍ଲୀ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି।
ନୋଏଡାର ହାଇବତପୁରରେ ରହି ଗୌର ସିଟି ଘରେ କାମ କରୁଥିବା ନୁରଜାହାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଫେରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ ‘ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ ଡିଜିଟାଲ’କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ବସ୍ତିରୁ ପ୍ରାୟ ୧୦ରୁ ଅଧିକ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକ ପଳାୟନ କରିଛନ୍ତି।
ପୁଲିସ ଦ୍ୱାରା 'ହୋଲ୍ଡିଂ ସେଣ୍ଟର'କୁ ନେଇଯିବା ଏବଂ ମାଡ଼ ଖାଇବା ପରେ ହସନ ଶେଖ ଗୁରୁଗ୍ରାମରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଗୁରୁଗ୍ରାମରୁ ଫେରିଥିବା ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରବାସୀ କସମ ମିୟା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୁଲିସ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପୋଷାକ ବି ଖୋଲିଥିଲା।