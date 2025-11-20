ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଉମର ଖାଲିଦ, ସର୍ଜିଲ ଇମାମ, ଗୁଲଫିଶା ଫାତିମା, ମୀନା ହାଇଦର ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ଦଙ୍ଗାର ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ବିରୋଧ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହେଲେ ଅଧିକ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇଯାଆନ୍ତି।
ଶୁଣାଣି ବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ଲାଲକିଲ୍ଲା କାର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଏବଂ ଧଳା କଲର ଆତଙ୍କୀ ମଡ୍ୟୁଲକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରିଥିଲା। ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, ସର୍ଜିଲ ଇମାମ ଭାଷଣର ଭିଡିଓ କ୍ଲିପ୍ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ ଆସାମକୁ ଭାରତରୁ ପୃଥକ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଥିବା, ଦିଲ୍ଲୀର ଜଳ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି।
ଗୁରୁବାର (୨୦ ନଭେମ୍ବର, ୨୦୨୫) ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ କହିଛି ଯେ ଆଜିକାଲି ଏକ ଧାରା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ଯେଉଁଠାରେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ପ୍ରଥମେ ସରକାରୀ ଟଙ୍କାରେ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ଏବଂ ତା'ପରେ ଦେଶ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ।
ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଅତିରିକ୍ତ ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ଏସଭି ରାଜୁ ବିଚାରପତି ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ଏବଂ ଏନଭି ଅଞ୍ଜାରିଆଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ସମ୍ମୁଖରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଭୂମିରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେ ଏହି ଅବସରରେ ହରିୟାଣାର ଅଲ ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ହ୍ବାଇଟ୍ କଲର ଆତଙ୍କୀ ମଡ୍ୟୁଲ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଥିଲେ ।