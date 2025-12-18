ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ଏବେ ହାଇଆଲର୍ଟରେ ରହିଛି। ଡିସେମ୍ବର ୨୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ହାନୁକା ପର୍ବ ସମୟରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବିପଦ ବିଷୟରେ ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ଥିବା ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଇହୁଦୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଡିସେମ୍ବର ୧୪ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସିଡନୀରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଏହି ସଦ୍ୟତମ ଚେତାବନୀ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ବଣ୍ଡି ବିଚ୍ରେ ହାନୁକା ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ୧୫ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ବଣ୍ଡି ବିଚ୍ ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ସାଜିଦ ଆକ୍ରମ (୫୦) ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ନାଭିଦ (୨୪) ନାମକ ଦୁଇଜଣ ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ଥିବା ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ଇହୁଦୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପ୍ରତି ସମନ୍ୱିତ ବିପଦ ବିଷୟରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗୁଇନ୍ଦା ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସତର୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଶିଆ ମିଲିସିଆ, ଇସ୍ଲାମିକ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ (ଆଇଏସ୍), ଅଲ୍-କାଏଦା ଓ ସେମାନଙ୍କର ଆଞ୍ଚଳିକ ସହଯୋଗୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାରତ ସମେତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଓ ଇହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି।
ଦିଲ୍ଲୀର ସ୍ପେସାଲ ସେଲ୍ ସମସ୍ତ ୧୫ଟି ଜିଲ୍ଲା ୟୁନିଟ୍ ତଥା ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ଓ ରେଳ ପୁଲିସକୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନରେ ତୁରନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଏଥିରେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଦୂତାବାସ ଓ କନ୍ସୁଲାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସିନାଗଗ୍, ଇହୁଦୀ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର, ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲୀ ନାଗରିକମାନେ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥିବା ଲୋକପ୍ରିୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପ୍ରସ୍ତୁତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସୁରକ୍ଷା ସମୀକ୍ଷା ଓ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ସହରରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସ୍ୱାର୍ଥ ସହ ଜଡିତ ହୋଟେଲ, ରେସ୍ତୋରାଁ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୁରକ୍ଷାକୁ ମଜବୁତ କରିଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ମୁତୟନ ପାଇଁ କୁଇକ୍ ରେସପନ୍ସ ଟିମ୍ (କ୍ୟୁଆର୍ଟି)କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି। ସତର୍କ ସୂଚନା ପରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ଅତିରିକ୍ତ ବଳ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ବ୍ୟତୀତ ମୁମ୍ବାଇ ଓ ଗୋଆ ସମେତ ପ୍ରମୁଖ ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳ, ଇସ୍ରାଏଲର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ବିଶେଷ ନଜର ରଖାଯାଇଛି।
