ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀର ରାଜୌରି ଗାର୍ଡନର ଜଙ୍ଗଲ ଜମ୍ବୁରି ରେସ୍ତୋରାଁରେ ସୋମବାର ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ଦମକାଳ ବିଭାଗର ୧୦ଟି ଗାଡ଼ି ଯୁଦ୍ଧକାଳିନଭିତ୍ତିରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇ ନିଆଁ ଲିଭା କାମରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛି।

ରାଜୌରି ଗାର୍ଡେନ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନର ଠିକ ସାମ୍ନାରେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମ୍ବୁରି ରେସ୍ତୋରାଁ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ରେସ୍ତୋରାଁରେ ନିଆଁ ସୋମବାର ୨ଟା ୧୪ ମିନିଟରେ ଲାଗିଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଏତେ ଭୟାବହ ଥିଲା କି ଆଖିପିଛୁଳାକେ ରେସ୍ତୋରାଁ ଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି।

ନିଆଁ ଲାଗିବାର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଏଦିଗ‌ରେ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି। ରୋସ୍ତୋରାଁରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁ ହେତୁ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଦୋକାନରେ କଳାଧୁଆଁ ଭରି ଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଭୟର ବାତାବରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ ନହେବାପାଇଁ ସୂଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ରେସ୍ତୋରାଁରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁ‌ କାରଣରୁ କାହାରିକୁ କିଛି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ।

#WATCH | Delhi: A fire broke out at a restaurant in the Rajouri Garden area. A total of 10 fire tenders are at the spot. Further details awaited.



(Source: Delhi Fire Service) pic.twitter.com/8Kg42WADEa