Umar Khalid : ଦିଲ୍ଲୀ ଦଙ୍ଗା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଉମର ଖାଲିଦକୁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଜାମିନ ମିଳିଛି। ଭଉଣୀଙ୍କ ବିବାହରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ତାକୁ ଡିସେମ୍ବର ୧୬ ରୁ ଡିସେମ୍ବର ୨୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମୟରେ, ଦିଲ୍ଲୀର କରକାରଡୁମା କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉମରକୁ ଡିସେମ୍ବର ୨୯ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାଙ୍କ ମୁକ୍ତିର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଉମର ଖାଲିଦ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ, କୌଣସି ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ କେବଳ ନିଜ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ, ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବେ।
ପୂର୍ବତନ ଜେଏନୟୁ ଛାତ୍ର ନେତା ଉମର ଖାଲିଦ କରକାରଡୁମା କୋର୍ଟରେ ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲା। ସେ ଡିସେମ୍ବର ୧୪ ରୁ ୨୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ ଆବେଦନ କରିଥିଲା। ଆବେଦନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ତା ଭଉଣୀଙ୍କ ବିବାହ ଡିସେମ୍ବର ୨୭ ତାରିଖରେ ଥିଲା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାରିବାରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାର ଉପସ୍ଥିତି ଜରୁରୀ ଥିଲା।
ଦିଲ୍ଲୀ ଦଙ୍ଗା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଭିଯୁକ୍ତ
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୦ରେ, ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ଉମର ଖାଲିଦକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୦ରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବଡ଼ ଧରଣର ହିଂସା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ (ନିବାରଣ) ଆଇନ (UAPA) ଅଧୀନରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଖାଲିଦ ସହିତ, ଶାର୍ଜିଲ ଇମାମ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ମାମଲାରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଦଙ୍ଗାରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୭୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।