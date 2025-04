ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସିଲମପୁରରେ ନାବାଳକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ନେଇ ଉଠୁଛି ପଡୁଛି ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ । ୧୭ ବର୍ଷିୟ ନାବାଳକ କୁନାଲ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ଇତି ମଧ୍ୟରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଲେଡି ଡନକୁ ଧରିଛି ପୋଲିସ । ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛରେ ଥିବା ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଲେଡି ଡନ ଜିକ୍ରାକୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ପୋଲିସ । ଏଥିସହ ଜିକ୍ରାର ଭାଇ ସାହିଲକୁ ମଧ୍ୟ ଅଟକ ରଖିଛି ପୋଲିସ । ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି ।

ତେବେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କୁନାଲ ଘରପାଖ ଦୋକାନକୁ କ୍ଷୀର ଆଣିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ୫ ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ହାତରେ ଛୁରି ଧରି ଆସି କୁନାଲଙ୍କୁ ଭୁସି ଚାଲିଥିଲେ । କୁନାଲଙ୍କ ଦେହ ସାରା ଛୁରିରେ ଲଗାତାର ଆକ୍ରମଣ କରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଗତକାଲି ଠାରୁ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖା ଦେଇଖିବା ବେଳେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ ଦାବିରେ ଆଜି ଲୋକେ ରାସ୍ତାରୋକ କରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ।

#WATCH | Delhi | Locals in Seelampur block a road in the area as they continue their protest against the murder of a 17-year-old boy, Kunal; Police officials are present here



Police say teams have been deployed to identify and apprehend the culprit; Investigation underway. pic.twitter.com/i6q6WCiyFn