ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ୧୭ ଜଣ ଝିଅଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କାର ପାଇଁ ନକଲି ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆତ୍ମଘୋଷିତ ଧାର୍ମିକ ନେତା ସ୍ୱାମୀ ଚୈତନ୍ୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗର ତାଲିକା ବେଶ୍ ଲମ୍ବା।
ଚୈତନ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର ପାର୍ଥସାରଥୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଚୈତନ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଫଆଇଆର ଦାୟର ହେବା ପରଠାରୁ ଏବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବିବରଣୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଚୈତନ୍ୟାନନ୍ଦ କିପରି ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗର ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲେ, ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ସାହସ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଫଳ କରିବାକୁ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ପିଟିଆଇର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, 'ବାବା'ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାଲିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ, କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ ଚୈତନ୍ୟାନନ୍ଦ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ ଏବଂ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ତଦନ୍ତକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଫଆଇଆର ଦାୟର ହେବା ପରେ ବାବା ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ।
ଉଲ୍ଳେଖଯୋଗ୍ୟ, ବାବାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଗଷ୍ଟ ୪ ତାରିଖରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ଚୈତନ୍ୟାନନ୍ଦ ଏକ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ଶୁକ୍ରବାର, ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦାୟର ହୋଇଥିବା ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତାର ଏକ ମାମଲାରେ ତାଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆତ୍ମଘୋଷିତ ବାବାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ, ଏହା ଜଣାପଡିଥିଲା ଯେ ସେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦଲିଲ ଦାଖଲ କରି ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ନାମରେ ଦୁଇଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଥିଲେ।
ପୁଲିସ ଆହୁରି କହିଛି ଯେ ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ ହେବା ପରଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୫୦-୫୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉଠାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ଆତ୍ମଘୋଷିତ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ୧୮ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ୨୮ଟି ସ୍ଥାୟୀ ଜମାରୁ ପ୍ରାୟ ୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ଫ୍ରିଜ୍ କରିଛି।