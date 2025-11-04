ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଧଳା ସୁନା ଏବଂ ହଳଦିଆ ସୁନା ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଳଙ୍କାରରେ ବ୍ୟବହୃତ ଦୁଇଟି ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରକାରର ସୁନା। ଯଦିଓ ଉଭୟରେ ସୁନା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଗଠନ, ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ।
ଧଳା ସୁନା କ'ଣ?
ଧଳା ସୁନା ହେଉଛି ପାଲାଡିୟମ୍, ନିକେଲ କିମ୍ବା ରୁପା ଭଳି ଧଳା ଧାତୁ ସହିତ ମିଶ୍ରିତ ସୁନା। ଏହାକୁ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ଚମକଦାର, ରୂପା ରୂପା ରୂପା ଦେବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଏଥିରେ ଏକ ରୋଡିୟମ୍ ପ୍ଲେଟିଂ ଥାଏ। ଫଳରେ ଏହା ଶୁଦ୍ଧ ସୁନା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଅଧିକ ସ୍କ୍ରାଚ୍-ପ୍ରତିରୋଧୀ ହୋଇଥାଏ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:
ହଳଦିଆ ସୁନା?
ହଳଦିଆ ସୁନା ହେଉଛି ତମ୍ବା ଏବଂ ଦସ୍ତା ପରି ଧାତୁ ସହିତ ମିଶ୍ରିତ ଶୁଦ୍ଧ ସୁନାର ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ। ଏହାର ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ-ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ରହିଥାଏ। ଏହାର ପାରମ୍ପରିକ ଅଳଙ୍କାର ବିଶେଷକରି ଭାରତ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ପସନ୍ଦ କରାଯାଇଥାଏ।
ଧଳା ଏବଂ ହଳଦିଆ ସୁନା ଉଭୟ 24K, 22K, 18K ଏବଂ 14K ଭଳି କ୍ୟାରେଟରେ ମିଳିଥାଏ। କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଶୁଦ୍ଧତା ଦର୍ଶାଏ। 24K ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ସୁନା। ସମାନ କ୍ୟାରେଟ୍ର ଧଳା ଏବଂ ହଳଦିଆ ସୁନାରେ ସମାନ ସୁନା ପରିମାଣ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ମିଶ୍ରଧାତୁ ଧାତୁରେ ପୃଥକ ରହିଥାଏ।
ମୂଲ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ
ମିଶ୍ରଧାତୁ ଏବଂ ରୋଡିୟମ୍ ଆବରଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ମହଙ୍ଗା ଧାତୁ ଏବଂ ପୁନଃ ପ୍ଲେଟିଂ ଭଳି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଯୋଗୁ ଧଳା ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ୧୦-୧୫ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ହଳଦିଆ ସୁନା ସାଧାରଣତଃ କମ୍ ମହଙ୍ଗା ଏବଂ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ ଆବଶ୍ୟତା ହୋଇଥାଏ।
ଧଳା ସୁନା ଆଧୁନିକ ଏବଂ ଉଜ୍ଜଳ ଅଳଙ୍କାର ପାଇଁ ଲୋକପ୍ରିୟ। ପ୍ରାୟତଃ ନିର୍ବନ୍ଧ ମୁଦି ପାଇଁ ଏହା ଚୟନ କରାଯାଇଥାଏ। ଧଳା ସୁନାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ୧-୩ ବର୍ଷରେ ରୋଡିୟମ୍ ପୁନଃପ୍ଲେଟିଂ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ହଳଦିଆ ସୁନା ମଳିନ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏହାର ରଙ୍ଗ ବଜାୟ ରଖିବା ସହଜ। ଧଳା ସୁନା ହଳଦିଆ ସୁନା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ପ୍ରତିରୋଧୀ।
ବିଶ୍ୱରେ ସର୍ବାଧିକ ଧଳା ସୁନା ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ୧୦ ଦେଶ
ଚୀନ୍, ରୁଷିଆ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, କାନାଡା ଏବଂ ଆମେରିକା ଧଳା ସୁନା ଉତ୍ପାଦନରେ ଆଗୁଆ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବିଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ଶିଳ୍ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ସ୍ଥାୟୀ, ସୁନ୍ଦର ମିଶ୍ରଧାତୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ।
କିପରି ହୁଏ ଧଳା ସୁନା
ପାଲାଡିୟମ୍, ନିକେଲ କିମ୍ବା ରୁପା ପରି ଧାତୁ ସହିତ ଶୁଦ୍ଧ ସୁନା ମିଶ୍ରଣ କରି ଧଳା ସୁନା ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ମିଶ୍ରଧାତୁ ଧଳା ସୁନାକୁ ଏହାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରୂପା ଚମକ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ଅଳଙ୍କାର ପାଇଁ ଲୋକପ୍ରିୟ କାରଣ ଏହା ପ୍ଲାଟିନମ୍ ପରି ଦେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ସୁଲଭ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ। ଧଳା ସୁନା ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧତା ଏବଂ ଶକ୍ତିକୁ ଉଚ୍ଚ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୁଣାତ୍ମକ ବିଶୋଧନ ଏବଂ ସଠିକ୍ ମିଶ୍ରଧାତୁ କୌଶଳ ଆବଶ୍ୟକ।
ଚୀନ୍
୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଚୀନ୍ ପ୍ରାୟ ୩୮୦ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଧଳା ସୁନା ଉତ୍ପାଦନ ସହିତ ବିଶ୍ୱରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସୁନା ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଏ। ଶାଣ୍ଡୋଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ମଙ୍ଗୋଲିଆ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଖଣି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସୁନା ଖଣି ଏବଂ ବିଶୋଧନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ଯାହାକୁ ପରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଧଳା ସୁନା ମିଶ୍ରଧାତୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ କରାଯାଇଥାଏ।
ରୁଷିଆ
ରୁଷିଆ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ ୩୨୦ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଧଳା ସୁନା ଉତ୍ପାଦନ କରେ। ରୁଷୀୟ ରିଫାଇନାରୀଗୁଡ଼ିକ ସୁନାକୁ ପାଲାଡିୟମ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧାତୁ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରି ଦୃଢ଼ ଧଳା ସୁନା ମିଶ୍ରଧାତୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। ସାଇବେରିଆରେ ଖଣି ଏହି ଜିନିଷର ବହୁତ ଯୋଗାଣ କରେ। ଯାହା ରୁଷିଆକୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁରେ ବିଶ୍ୱର ଏକ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ରହିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୩୧୦ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଧଳା ସୁନା ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଏ। ଏହା ସ୍ଥାୟୀ ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟପଦ୍ଧତି ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଏବଂ ଉଚ୍ଚମାନର ଧଳା ସୁନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ବିଶୋଧନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରେ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଧଳା ସୁନାର ସ୍ଥାନୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଉଚ୍ଚ ଚାହିଦା ଅଛି।
କାନାଡା
ପ୍ରିମିୟମ୍ ସୁନା ଶୁଦ୍ଧତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କାନାଡା ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଧଳା ସୁନା ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଏ। କାନାଡିୟ ଉତ୍ପାଦକମାନେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ଲାଇନରେ ବ୍ୟବହୃତ ଧଳା ସୁନା ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସଫା ବିଶୋଧନ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଅଣ୍ଟାରିଓ ଭଳି ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର
ଆମେରିକା ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ ୧୭୦ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଧଳା ସୁନା ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଏ। ପାଲାଡିୟମ୍ ମିଶ୍ରଧାତୁ ବ୍ୟବହାର କରି ହାଇପୋଲାର୍ଜେନିକ୍ ଧଳା ସୁନା ବିକଶିତ କରିବାରେ ଆମେରିକା ରିଫାଇନାରୀଗୁଡ଼ିକ ଅଗ୍ରଣୀ। ଏହା ନିକେଲ ଆଲର୍ଜି ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ।
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଧଳା ସୁନା ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଏ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଧଳା ସୁନା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ମିଶ୍ରଧାତୁରେ ସୁନାକୁ ବିଶୋଧନ କରିଥାଏ।
ପେରୁ
ପେରୁ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ ୧୩୦ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ସୁନା ଉତ୍ପାଦନ କରେ। ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ନିବେଶ ଯୋଗୁ ଖଣି ଏବଂ ବିଶୋଧନରେ ଉନ୍ନତି ଆସିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ପେରୁ ରପ୍ତାନି ପାଇଁ ଧଳା ସୁନା ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିଛି।
ମେକ୍ସିକୋ
ମେକ୍ସିକୋ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ ୧୨୫ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଖଣି ଉତ୍ତୋଳନ କରେ। ଏହାର ବିସ୍ତାରିତ ବିଶୋଧନ କ୍ଷେତ୍ର ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ରପ୍ତାନି ବଜାର ଉଭୟ ପାଇଁ ଧଳା ସୁନା ମିଶ୍ରଧାତୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଏ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:
ଉଜବେକିସ୍ତାନ
ଉଜବେକିସ୍ତାନ ପ୍ରାୟ ୧୨୦ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଧଳା ସୁନା ଉତ୍ପାଦନ କର। ମୁଖ୍ୟତଃ ମୁରୁଣ୍ଟାଉ ଭଳି ଖଣିରୁ। ଖଣି ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ନିବେଶ ସହିତ, ଏହା ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଧଳା ସୁନା ବଜାରରେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛି।