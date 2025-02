ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଡିଏମକେ ସାଂସଦ ଦୟାନିଧି ମାରାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତ ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସଂସ୍କୃତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ମାରାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନୁପଯୁକ୍ତ ମନ୍ତବ୍ୟ କେବଳ ଘୃଣ୍ୟ ନୁହେଁ ବରଂ ଭାରତର ଭାଷାଗତ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଡିଏମକେର ଆକ୍ରୋଶ, କପଟତା ଏବଂ ପ୍ରଚାରକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। କରଦାତାଙ୍କ ଟଙ୍କାର ପ୍ରକୃତ ଅପଚୟ ହେଉଛି ବିଭାଜନକାରୀ ରାଜନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ହେବା।

ଆମକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭାଷାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭାଷାକୁ ହ୍ରାସ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏପରି ବୟାନବାଜିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି।

ପ୍ରକୃତରେ, ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏବେ ଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ସଂସ୍କୃତ, ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଏବଂ ମୈଥିଳୀ ସମେତ ଛଅଟି ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରାଯିବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ସହିତ ୧୦ଟି ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରାଯାଉଥିଲା। ବାଚସ୍ପତି କହିଥିଲେ ଯେ, ଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ସମସ୍ତ ୨୨ଟି ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଭାଷାରେ ଏକକାଳୀନ ଅନୁବାଦ କରି କହିଥିଲେ, ଏବେ ଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ବୋଡୋ, ଡୋଗ୍ରୀ, ମୈଥିଳୀ, ମଣିପୁରୀ, ସଂସ୍କୃତ ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଦୁରେ ଅନୁବାଦ କରାଯିବ।

ଦୟାନିଧି ମାରାନଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି କହିଥିଲେ, ଆପଣ କେଉଁ ଦେଶରେ ରହୁଛନ୍ତି? ସଂସ୍କୃତ ଭାରତର ମୂଳ ଭାଷା ହୋଇ ରହିଆସିଛି। ଆପଣ ସଂସ୍କୃତ ଉପରେ କାହିଁକି ଆପତ୍ତି କଲେ? ଆମେ ସମସ୍ତ ୨୨ଟି ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛୁ। ଯେତେବେଳେ ବାଚସ୍ପତି ମାରାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଡିଏମକେର ଅନ୍ୟ ସାଂସଦମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନେତାଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ।

