କୋଲକାତା: ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଆଜି ଦୀଘାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି ନୂଆ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର । ୫ ବର୍ଷ ତଳର ଏହି ସ୍ବପ୍ନର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସତରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଛନ୍ତି ମମତା ସରକାର । ପୁରୀ ଢାଞ୍ଚାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଏହି ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ ବୋଲି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଆଶା ରଖିଥିବା ବେଳେ ଦୀଘା ବୁଲି ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ଯଟକ ଏବେ ଖାଲି ସମୁଦ୍ର ନୁହେଁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବି ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ ।

The emotions I felt during the inauguration of the Jagannath Temple in Digha are beyond words. This sacred space belongs to our Ma, Mati, Manush, and has been brought to life through the collective efforts of the HIDCO team, local residents, artists, industrialists, and devotees… pic.twitter.com/Sz3KgSCJWa

ତେବେ ଦୀଘାରେ ନବନିର୍ମିତ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ୩ ଠାକୁର କାଠରେ ନୁହେଁ ବରଂ ପଥରରେ ନିର୍ମିତ । ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜିଉ ସାଧାରଣତଃ ଦାରୁରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୀଘାରେ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ୩ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରାଜସ୍ଥାନର ଗୋଲାପୀ ବାଲିପଥରରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ପାରମ୍ପରିକ କଳିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ୨୦ ଏକର ଜମିରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ୨୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି । ରାଜସ୍ଥାନର ୮୦୦ ରୁ ଅଧିକ କୁଶଳୀ କାରିଗର ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣରେ ଲାଗିଥିଲେ ।

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦୀଘାରେ ନିର୍ମିତ ବିରାଟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ । କଡା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ଦିରର ଉଦଘାଟନ ହୋଇଛି । ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଢାଞ୍ଚାରେ ଦୀଘାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରି ଭୋଗମଣ୍ଡପ, ନାଟମଣ୍ଡପ, ଜଗମୋହନ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଗର୍ଭଗୃହ ଭଳି କାରୁକାର୍ୟ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ୩୪ ଫୁଟର ଲମ୍ବା, ୧୮ ମୁଖା ବିଶିଷ୍ଟ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ଏଠାରେ କଳା ପଥରରେ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଥିବା ଅରୁଣ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହୋଇଛି । ମନ୍ଦିରରେ ସିଂହଦ୍ୱାର, ବ୍ୟାଘ୍ରଦ୍ୱାର, ହସ୍ତୀଦ୍ୱାର ଏବଂ ଅଶ୍ୱଦ୍ୱାର ପରି ସମାନ ୪ ଦୁଆର କରାଯାଇଛି । ତା ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପବିତ୍ର ଭୋଗ ନୈବେଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପୃଥକ ଭୋଗଶାଳା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।

A moment to be cherished forever.



The first glimpse of Lord Jagannath enshrined in the Garbhagriha of the Jagannath Temple in Digha will remain etched in my heart.



I felt my spirit stir with the divine radiance emanating from the sacred idol. I had the privilege of performing… pic.twitter.com/EYLaTycYaN