କିଭ୍: ୟୁକ୍ରେନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲଡିମିୟର ଜେଲେନସ୍କି ଶନିବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, କିଭ୍‌ର ରିହରେ ସମ୍ପ୍ରତି ରୁଷିଆ ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧୬ ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛଅ ଜଣ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଖାରକିଭରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଅନ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।

ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆକ୍ରମଣରେ ୩୪ ଜଣ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଜେଲେନସ୍କି ଲେଖିଛନ୍ତି, ରୁଷିଆ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ ପରେ କିଭ୍‌ର ରିହରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଛଅ ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ ୧୬ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି।

ଜେଲେନସ୍କି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରୁଷିଆ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଖାରକିଭରେ ଦିନସାରା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିଲା। ଆକ୍ରମଣଟି ଜାଣିଶୁଣି ଛଅଟି ଶାହେଦ୍ ଡ୍ରୋନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଦୁଃଖଦ ଭାବରେ, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୩୪ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।

ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ସମବେଦନା। ଜେଲେନସ୍କି କହିଛନ୍ତି ଯେଳ ଏକ ରୁଷୀୟ ଏଫପିଭି ଡ୍ରୋନ୍ରୁ ଆଉ ଏକ ଟାର୍ଗେଟେଡ୍ ଆକ୍ରମଣ ଖେରସନର ଏକ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ହୋଇଥିଲା।

ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଶକ୍ତି ସୁବିଧା ଯାହାକୁ ରୁଷିଆ ଦ୍ୱାରା ଆମେରିକାକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁଯାୟୀ ଆକ୍ରମଣରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୁଷିଆ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଡ୍ରୋନ୍, ବୋମା କିମ୍ବା ତୋପ ସହିତ ଶେଷ ହେଉଛି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୂଟନୀତିର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ।

ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପୂର୍ବରୁ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ରୁଷି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବ୍ଲାଡ଼ିମିର ପୁଟିନ ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରୁଷିଆ ଉପରେ ଚାପର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିଛ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆକ୍ରମଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଲମ୍ବା କରିବାର ପରିଣାମ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ।

ଜେଲେନସ୍କି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏକ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପୂର୍ବରୁ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ମସ୍କୋ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୧ ପରଠାରୁ ଯୁଦ୍ଧବିରତିକୁ ମନା କରିଆସିଛି। ଏହି ରୁଷିଆ ଯୁଦ୍ଧ ଚାହୁଁଛି। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ, କେବଳ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ରୁଷିଆକୁ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଚାପର ଆବଶ୍ୟକତା ଜରୁରୀ।

