ମୁମ୍ବାଇ: ବଲିଉଡ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଆସିଛି। ବଲିଉଡକୁ ପ୍ରଥମ ‘ଡନ୍’ ଦେଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଉ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। ୧୯୭୮ ମସିହାରେ ‘ଡନ୍’ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରିଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଚନ୍ଦ୍ର ବାରୋଟଙ୍କ ୮୬ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ସେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଯାହା ସୁପରହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା।

ଫିଲ୍ମର ଗୀତଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହି ଫିଲ୍ମର ସିକ୍ୱେଲ୍ ତିଆରି ହେଉଛି। ଏହି ଦୁଃଖଦ ଅବସରରେ, ଡନ୍ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜିକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଇଥିବା ଫରହାନ୍ ଅଖତର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ମୂଳ ଫିଲ୍ମର ନିର୍ମାତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି।

RIP #ChandraBarot ji Thank you for directing Don so beautifully Pic Amitabh Bachchan and Chandra Barot shooting a key scene on the Mumbai-Ahmedabad highway for DON pic.twitter.com/uUFlbKl6Dy

ଡନ୍‌ର ପରଦା ପଛରେ ଥିବା ନାୟକ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଚନ୍ଦ୍ର ବାରୋଟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଦୀପା ବାରୋଟ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଖବରକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଚନ୍ଦ୍ର ବାରୋଟ ଗତ ୭ ବର୍ଷ ଧରି ପଲ୍‌ମୋନାରୀ ଫାଇବ୍ରୋସିସ୍ ନାମକ ଏକ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ।

#ChandraBarot, director of #AmitabhBachchan’s #Don, passes away after prolonged illness.



Before making his debut film, he was an assistant director to the legendary #ManojKumar, who too incidentally passed away just a few months back.#RIP sir pic.twitter.com/qxWdkxo6Dt