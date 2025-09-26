ୱାସିଂଟନ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ କ୍ବାଡ୍ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାକ୍ଷାତ୍ କରିବେ ବୋଲି ଆମେରିକା ବୈଦେଶିକ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରିରେ କ୍ୱାଡ୍ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ଭାରତ ଆମେରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ଜାପାନର ନେତାମାନଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀର ୨୦୨୪ ସଂସ୍କରଣ ଆମେରିକାର ଡେଲାୱେର୍ର ୱିଲମିଙ୍ଗଟନ୍ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।
ବୈଦେଶିକ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ଆମର କ୍ୱାଡ୍ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଅଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ଭାରତ ସହ ଆଲୋଚନା ଫଳପ୍ରଦ ରହିଛି। ଆମେ ଯୋଜନା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, କିଛି ଦିନ ପରେ ଏହା ଘଟିବ, ଯଦି ଚଳିତ ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ। ଏହାର ତାରିଖ ଉପରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ବୋଲି ଅଧିକାରୀ ଜଣକ କହିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା-ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଫଳପ୍ରଦ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଗାମୀ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ନିରନ୍ତର ସକରାତ୍ମକ ବିକାଶ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ଅଧିକାରୀ ନିକଟରେ ମୋଦୀଙ୍କ ୭୫ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଫୋନ୍ କଲ୍ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଏହି ବିନିମୟକୁ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ସକରାତ୍ମକ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।
୮୦ତମ ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ସଭା ଅଧିବେଶନ ଅବସରରେ ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ମାର୍କୋ ରୁବିଓଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିଲା। ଏକ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ବୈଠକକୁ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଫଳପ୍ରଦ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାଣିଜ୍ୟ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ଭାରତକୁ ଏକ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଓ ଅଂଶୀଦାର ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ପ୍ରକୃତ ଅଂଶୀଦାର ଭାବରେ ଦେଖୁଛୁ। ରୁଷୀୟ ତୈଳ କିଣିବା ଉପରେ ଏହି ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚଳିତ ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭରେ ରୁବିଓ ଓ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଯାଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ସମେତ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବି କ୍ରମାଗତ ଚାପ ପକାଉଥିବାରୁ ଭାରତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଏହି ଅଧିକାରୀ ଚବାହାର ବନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କରେ କହିଲେ ଯେ, କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ପାଇଁ ଚବାହାର ବନ୍ଦରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ ହୋଇଛି। ଇରାନ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏହା କରାଯାଇଛି। ନୂତନ ଏଚ୍-୧ବି ଭିସା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ୧୦୦,୦୦୦ ଡଲାର ଫି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେରିକା ଭାରତ ସହ ଘନିଷ୍ଠ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛି। ତେବେ ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ଆମେରିକା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହି ଫିସ୍ ନୂତନ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଏଚ୍୧ବି ଧାରକଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ।