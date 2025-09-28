ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମତିରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର କେବଳ ସେତେବେଳେ ଦିଆଯାଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପୃଥକ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ।
କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଉଭୟ ପକ୍ଷ ପୃଥକ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପରିବାର କୋର୍ଟ ସମ୍ମତି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅନିଲ କ୍ଷେତ୍ରପାଲ ଏବଂ ହରିଶ ବୈଦ୍ୟନାଥନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଏକ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁ ବିବାହ ଆଇନର ଧାରା ୧୩-ବି (ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମତିରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର)ର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ଏକ ପୂର୍ବ-ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ, ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୟମାନ, ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମତି ଜରୁରୀ।
କୋର୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି, ଆରମ୍ଭରେ ଏହି ସମ୍ମତିର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ସମାନ୍ତରାଳ ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକୁ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମତି ଦ୍ୱାରା ଛାଡପତ୍ର ଆବେଦନ ଭାବରେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଭାବରେ ପୁନଃବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, କେବଳ ପକ୍ଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ପୃଥକ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଦେଖି ଏକ କୋର୍ଟ ଏପରି ସମ୍ମତି ଅନୁମାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏପରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ ନିୟମ ଉପରେ ଛାଡ଼ପତ୍ରର ଡିକ୍ରୀ ଲାଗୁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯାହା ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ସହମତ ହୋଇନାହାନ୍ତି।
ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା କୋର୍ଟ ପକ୍ଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏପରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଉପରେ ପୃଥକୀକରଣ ଲାଗୁ କରିବା ସମାନ ହେବ ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମତିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉନାହିଁ। ଏପରି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଧାରା ୧୩-ବି ର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାଷାର ବିରୋଧ। ତେଣୁ, ଆଇନଗତ ଭାବରେ କୋର୍ଟ ଅସମର୍ଥ ବୋଲି ରାୟରେ କୁହାଯାଇଛି ।
ଆଇନର ଧାରା ୧୩(୧) ଅନୁଯାୟୀ ନିଷ୍ଠୁରତା ଏବଂ ବ୍ୟଭିଚାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିବା ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକୁ ବିରୋଧ କରି ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ପୃଥକ ଭାବରେ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ, ତଥାପି ଧାରା ୧୩-ବି ଅନୁଯାୟୀ ବିବାହକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ପଟିଆଲା ହାଉସ କୋର୍ଟର ଜୁଲାଇ ୨୦୨୪ ଆଦେଶକୁ ଖାରଜ କରି କୋର୍ଟ ଏହି ନିଷ୍କର୍ଷ ଦେଇଛନ୍ତି।
ପରିବାର ଅଦାଲତ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେହେତୁ ଉଭୟ ପତି/ପତ୍ନୀ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକୁ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମତି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରିବ।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୪ ତାରିଖରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ରାୟରେ, ହାଇକୋର୍ଟ ପରିବାର ଅଦାଲତର ଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସହିତ ଅସହମତ ପ୍ରକାଶ କରି ଏହାକୁ "ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ବେଆଇନତା" ବୋଲି କହିଥିଲେ।
ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲା ଯେ ଧାରା ୧୩-ବି କେବଳ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗତ ରୂପର ବିଷୟ ନୁହେଁ ବରଂ ଏଥିରେ ସାମଗ୍ରୀକ ବୈଧାନିକ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
କୋର୍ଟ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ, ପରିବାର କୋର୍ଟ ବୈଧାନିକ କୁଲିଂ-ଅଫ୍ ଅବଧି ଏବଂ ଧାରା ୧୩-ବି ଅନୁଯାୟୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମାଧାନର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ପକ୍ଷମାନେ ଆପୋଷ ବିଚାର ପରେ ସେମାନଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତି।
ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି , ଦୁଇଟି ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣ ପାଇଁ ଆମେ ପରିବାର ଅଦାଲତ ଆଇନର ଧାରା ୯ ଏବଂ ୧୦ (ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା)ର ବ୍ୟାଖ୍ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମତଃ, ଗୃହ ବ୍ୟାପାର ଆଇନର ଧାରା ୧୩-ବି ରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ସମ୍ମତି ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକତା ନୁହେଁ ଯାହାକୁ କୋର୍ଟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଗୃହ ବ୍ୟାପାର ଆଇନର ଧାରା ୧୦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ଜଡିତ। ଯଦିଓ ଏହା ଶିକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ପରିବାର କୋର୍ଟକୁ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ, ଏହା ଗୃହ ବ୍ୟାପାର ଆଇନ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଇନର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଦୁର୍ବଳ କିମ୍ବା ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ କୋର୍ଟକୁ କ୍ଷମତା ଦିଏ ନାହିଁ।
ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ପକ୍ଷମାନେ ଛାଡପତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନ ନକରି ଛାଡପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ, ପରିବାର ଅଦାଲତ ଏପରି କ୍ଷମତା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଯାହା ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ୧୪୨ଅନୁଯାୟୀ କେବଳ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ନ୍ୟସ୍ତ।
ଏହି ମାମଲାରେ ପରିବାର ଅଦାଲତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଛାଡ଼ପତ୍ରର ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ବୈଧାନିକ ଢାଞ୍ଚା ଏବଂ ନ୍ୟାୟିକ ଶୃଙ୍ଖଳାର ବିପରୀତ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ।
ତେଣୁ, କୋର୍ଟ ଆଦେଶକୁ ଖାରଜ କରି ପରିବାର କୋର୍ଟରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଦୁଇଟି ପୃଥକ ଆବେଦନକୁ ନୂତନ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି।
ମାମଲାରେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଆଇନଜୀବୀ ନନ୍ଦିନୀ ସେନ ଏବଂ ବାସବ ସେନଗୁପ୍ତ କରିଥିବାବେଳେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଇନଜୀବୀ ଗୌରୀ ଗୁପ୍ତା ଏବଂ ରିଷଭ କୁମାର ଜୈନ କରିଥିଲେ।