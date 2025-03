ଫ୍ଲୋରିଡା: ଆମେରିକାର ଫ୍ଲୋରିଡାରୁ ଏକ ହୃଦୟବିଦାରକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହା ମାନବଜାତିକୁ ଲଜ୍ଜିତ କରିଦେଇଛି। ଉପଯୁକ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ଅଭାବରୁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କୁକୁରକୁ ବିମାନରେ ନେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା।ଫଳରେ ମହିଳା ଜଣକ ତାଙ୍କ କୁକୁରକୁ ବିମାନବନ୍ଦର ଶୌଚାଳୟରେ ବୁଡ଼ାଇ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା’ପରେ ବିମାନରେ ଚଢ଼ିଥିଲେ।

ପୁଲିସ ଲେକ୍ କାଉଣ୍ଟି ଅଞ୍ଚଳରୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ପଶୁ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠୁର ଏବଂ ବର୍ବର ବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ତଥାପି, ପରେ ତାଙ୍କୁ ୫,୦୦୦ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଜାମିନରେ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି।

ଅର୍ଲାଣ୍ଡୋ ପୁଲିସ ବିଭାଗ ଏକ ସତ୍ୟପାଠରେ କହିଛି ଯେ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଥିଲା ଏବଂ ଏହି ନିଷ୍ଠୁର ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁ ଏକ ପ୍ରାଣୀର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଅର୍ଲାଣ୍ଡୋ ପୁଲିସ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଶୌଚାଳୟ ଡଷ୍ଟବିନ୍‌ରେ ମୃତ କୁକୁରଟିକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।

ପୁଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ମହିଳା ଜଣକ ପ୍ରଥମେ କୁକୁର ସହିତ ଶୌଚାଳୟ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ କୁକୁର ବିନା ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ। ପୁଲିସ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ସତ୍ୟପାଠ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଥମେ ମହିଳା ଜଣକ ଜଣେ ବିମାନ କମ୍ପାନି ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ସହ ୧୫ ମିନିଟ୍ କଥା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତା’ପରେ ସେ ତାଙ୍କ କୁକୁର ସହିତ ଶୌଚାଳୟକୁ ଯାଇଥିଲେ।

NEW UPDATE on the woman accused of drowning dog in Orlando International Airport bathroom before boarding flight



Alison Agatha Lawrence was reportedly trying to board a flight but didn’t have the right paperwork to allow the dog to board and couldn’t take it



She is charged… pic.twitter.com/jPITIKwWqY