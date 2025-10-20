କୋଲକାତା/କାଠମାଣ୍ଡୁ: ଭାରତରେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ହୋଇଥାଏ। ନେପାଳରେ ଲୋକମାନେ ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପର୍ବ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ନେପାଳରେ ଏହି ପର୍ବକୁ କୁକୁର ତିହାର କୁହାଯାଏ। ଯାହା କୁକୁରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ।

ଏହି ଦିନ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁର ଦେବତା ଯମଙ୍କ ଦୂତ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇ  ସେମାନଙ୍କୁ ଫୁଲର ମାଳ, ସିନ୍ଦୂର, ରୁଟି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯିବ ସହିତ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏହି ପର୍ବ ନେପାଳରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୁକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ପ୍ରେମ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥାଏ। ନେପାଳ ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ଉତ୍ସବ ଭାରତର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ।

କୁକୁର ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବନ୍ଧୁ

ଏହି ଅବସରରେ ନେପାଳ ପୁଲିସ କାନାଇନ୍ ଡିଭିଜନର କୁକୁରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। କୁକୁରମାନେ ଅପରାଧ ତଦନ୍ତ, ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ, ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଚାପି ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ବିଦେଶୀ ଭିଭିଆଇପି ଗସ୍ତରେ ସହାୟତା କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଡିଭିଜନ ଏହି ସେବା ପାଇଁ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ, ମାଳ, ସିନ୍ଦୂର ଏବଂ ପୁରସ୍କାର ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ।

ଚଳିବ ବର୍ଷ, ବିଭାଗ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା।  ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ, ସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅପରାଧ ସମାଧାନରେ ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ପାଇଁ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥିଲା। କୁକୁର ତିହାର ଅବସରରେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ କୁକୁରମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଏବଂ ସାହସିକତାର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ।

ବର୍ଷର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁକୁର ଟାଇଟଲ୍

ଉତ୍ସବରେ, ଏକ କୁକୁରକୁ ତାହାର ଅନନ୍ୟ ସେବାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇ "ବର୍ଷର କୁକୁର" ଉପାଧି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ନେପାଳୀମାନେ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ କାଠମାଣ୍ଡୁର ସବୁଠାରୁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବ ଭାବେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଲୋକେ କୁକୁରମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି।  ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନେ ନେପାଳରୁ ପ୍ରେରଣା ନେବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ କୁକୁରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ତଥା ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଚିତ୍।

ଋଗ୍‌ବେଦରେ କୁକୁରମାନଙ୍କ ମାତା ସମାରାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଯିଏ ସ୍ୱର୍ଗର ଶାସକ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଗୋରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ପର୍ବ ମଣିଷ ଏବଂ କୁକୁର ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରତୀକ, ଯାହାକୁ ଅନେକ କାହାଣୀ ଏବଂ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥାଏ।

