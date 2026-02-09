ୱାସିଂଟନ: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆମେରିକାରେ ନିର୍ବାଚନ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନିର୍ବାଚନରେ ହୋଇଥିବା ଜାଲିଆତି ଓ ଚୋରି ଯୋଗୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆମେରିକା ହାସ୍ୟର ପାତ୍ର ହୋଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡିବ ଓ କିଛି ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତି ବ୍ୟତୀତ ମେଲ୍-ଇନ୍ ଭୋଟିଂ ବା ଡାକ ମାଧ୍ୟମରେ ଭୋଟ ଦେବା ବନ୍ଦ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଆମେ ନିର୍ବାଚନକୁ ସଜାଡ଼ିବା। ନଚେତ୍ ଆମ ଦେଶର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ମୁଁ ସମସ୍ତ ରିପବ୍ଲିକାନଙ୍କୁ ସେଭ୍ ଆମେରିକା ଆକ୍ଟ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି।
ରିପବ୍ଲିକାନଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ଲୋଡ଼ିଲେ
ସେଭ୍ ଆମେରିକା ଆକ୍ଟ ହେଉଛି ଏକ ନୂତନ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ପାର୍ଟି ବିଲ୍ ଯାହା କଂଗ୍ରେସରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଏଥିରେ ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସଂଘୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବା ତଥା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ନାଗରିକତାର ପ୍ରମାଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ରିପବ୍ଲିକାନଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି।
ପୂର୍ବରୁ କରିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଜାଲିଆତି ଅଭିଯୋଗ
ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ଆମେରିକା ନିର୍ବାଚନରେ ଜାଲିଆତି ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରି ଆରମ୍ଭରେ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ସେ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଦାବିକୁ ଦୋହରାଇ କହିଥିଲେ, ଆମେରିକା ନିର୍ବାଚନରେ ଜାଲିଆତି ହୋଇଛି। ସେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ସର୍ବଦା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳକୁ ସମ୍ମାନ କରିଥାଏ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: 7 & Half years Imprisonment ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ନର୍ଗିସ୍ ମୋହମ୍ମଦିଙ୍କୁ ସାଢ଼େ ସାତ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ