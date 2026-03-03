ୱାସିଂଟନ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ସଙ୍କଟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକା ଇରାନର ଆକ୍ରମଣ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମାଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ବ୍ରାଡ କୁପର ସେଠାରେ ନିୟୋଜିତ ୫୦ ହଜାର ସୈନିକଙ୍କୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁପ୍ତ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଏବେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଇରାନ ବିରୋଧରେ ସକ୍ରିୟ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ସେ ସୂଚିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ବାର୍ତ୍ତା କେବଳ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ତଥା ତିକ୍ତ ଆରମ୍ଭ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ ମତପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି।
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାର୍ତ୍ତାରେ, ଜେନେରାଲ କୁପର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ରହିବା ଏବଂ ଚିନ୍ତା କରିବାର ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ କହିତିଲେ, ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବଂ ଏବେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ରମଣ କରି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପ୍ରହାର କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ୧୯୭୯ ମସିହାରୁ ଇରାନ ହଜାର ହଜାର ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ହତ୍ୟା କରିବାର ଜବାବରେ ଏହି ବିଶାଳ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ମିଶନ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଫେବ୍ରୁଆରି ୨୮ରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା।
ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ତାଙ୍କର ସାହସୀ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଜେନେରାଲ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ କଠୋର ପରାମର୍ଶ ଦେଇ କହିଥିଲେ, ଶତ୍ରୁ ବିରୋଧରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଏବଂ ଘାତକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି କଠୋର ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସୈନିକମାନେ ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ ଆଚରଣ ବଜାୟ ରଖିବେ। ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଷ୍ଟକର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କ ସାଥୀ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ପରସ୍ପରର ରକ୍ଷକ ଦୂତ ହେବାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଇଥିଲା।