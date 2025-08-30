ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଶୁଳ୍କକୁ ନେଇ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଆମେରିକାର କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅଧିକାଂଶ ଶୁଳ୍କ ବେଆଇନ। ତଥାପି, ଏହା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋକ୍ ଲଗାଯାଇ ନାହିଁ। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଏହାକୁ ପକ୍ଷପାତୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ଆମେରିକାର କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି ଯେ, ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କର ଜରୁରୀକାଳୀନ କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବାର କୌଣସି ଆଇନଗତ ଅଧିକାର ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଅସୀମ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଭଳି କହି ଆମେରିକାର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ରୋକ୍ ନଲଗାଇ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ।
ଏହା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଇନଗତ ଝଟକା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯିଏ ଶୁଳ୍କ ଆଳରେ ବିଶ୍ୱକୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ, ନ୍ୟୁୟର୍କର ଫେଡେରାଲ୍ ଟ୍ରେଡ୍ କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଏବେ ୟୁଏସ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଅପିଲ୍ସ ଫର୍ ଫେଡେରାଲ ସର୍କିଟ୍ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥନ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, କୋର୍ଟ ତୁରନ୍ତ ଶୁଳ୍କ ବାତିଲ ନକରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯିବା ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନକୁ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କୋର୍ଟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଆମେରିକାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଧ୍ୱଂସ କରିବ। ଏନେଇ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସର ମୁଖପାତ୍ର କୁଶ ଦେଶାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଟ୍ରମ୍ପ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ଆମେ ଏହି ମାମଲା ଜିତିବୁ।