ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ସହିତ ଶୁଳ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ, ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସର୍ଜିୟୋ ଗୋର୍ଙ୍କୁ ଭାରତରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ, ଗୋର୍ଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଏସୀୟ ବ୍ୟାପାର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୂତର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଭାରତ ଉପରେ ଭାରୀ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେବା ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
ଏହା ବିଷୟରେ ଜଣାଇ ଟ୍ରମ୍ପ ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, 'ସର୍ଜିୟୋ ଗୋର୍ଙ୍କୁ ଭାରତରେ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓ ମଧ୍ୟ ଏସୀୟ ବ୍ୟାପାର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୂତ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରୁଥିବା ଘୋଷଣା କରି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ସେମାନେ ମୋର ଏଜେଣ୍ଡାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ଏବଂ ଆମେରିକାକୁ ପୁଣି ମହାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ।'
US President Donald Trump posts, "I am pleased to announce that I am promoting Sergio Gor to be our next United States Ambassador to the Republic of India, and Special Envoy for South and Central Asian Affairs... For the most populous Region in the World, it is important that I… pic.twitter.com/KI3ytYuZXG— ANI (@ANI) August 22, 2025
ସର୍ଜିୟୋ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଟ୍ରମ୍ପ ପରିବାରର ଜଣେ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ରହିଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଜୁନିଅରଙ୍କ ସହ ମିଶି ୱିନିଂ ଟିମ୍ ପ୍ରକାଶନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏହା ଅଧୀନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦୁଇଟି ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅଭିଯାନକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁପର ପିଏସି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଚଲାଇଥିଲେ। ସର୍ଜିୟୋଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ସର୍ଜିୟୋ ଜଣେ ମହାନ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସହକର୍ମୀ, ଯିଏ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରଠାରୁ ପ୍ରକାଶନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ମୋ ସହିତ ଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ମହାନ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ପ୍ରମାଣିତ ହେବେ।"
ଭାରତରେ ଆମେରିକାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ସର୍ଜିୟୋ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତରେ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ମୋ ଜୀବନର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମ୍ମାନ ହେବ। ଏହି ପଦରେ ରହି ଆମେରିକୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବାଠାରୁ ମୋ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ କାମ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏହା ମୋ କ୍ୟାରିୟରର ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି।