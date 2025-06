ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ନେଇ ପୁଣି ବଡ ବୟାନ ଦେଲେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ । ପୁରୁଣା କଥାକୁ ଦୋହରାଇ ପୁଣି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଲେ- ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଛି ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ଯରେ ଯୁଦ୍ଧ । ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ଅବସରରେ ନିଜର ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରୀତି ଦେଖାଇ କହିଛନ୍ତି-

#WATCH | On being asked about his meeting with Pakistani Army Chief Asim Munir, US President Donald Trump says, "I stopped the war. I love Pakistan. I think Modi is a fantastic man. I spoke to him last night. We are going to make a trade deal with PM Modi. I stopped the war… pic.twitter.com/RohoYp5h28