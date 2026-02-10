ୱାସିଂଟନ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କାନାଡା ଦ୍ୱାରା ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ନୂତନ ସୀମା କ୍ରସିଂ ଖୋଲିବାକୁ ଅବରୋଧ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲରେ, ସେ କାନାଡା ବିରୋଧରେ ବେଆଇନ ବାଣିଜ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସର ଅଭିଯୋଗ ଆଣି କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରକଳ୍ପର ଅତି କମ୍ରେ ଆମେରିକାର ଅଧା ମାଲିକାନା ରହିବା ଉଚିତ। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, କାନାଡା ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଆମେରିକାରୁ ଲାଭ ଉଠାଇ ଆସୁଛି। ସେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅଣ୍ଟାରିଓ ଓ ମିସିଗାନ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମିତ ଗୋର୍ଡି ହୋୱେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସେତୁର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେରିକା ଯାହା ଦେଇଛି ତାହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତିପୂରଣ ନପାଇବ ତଥା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାନାଡା ଆମ ସହିତ ସମ୍ମାନ ଓ ନିରପେକ୍ଷତା ସହିତ ବ୍ୟବହାର ନକରିଛି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏହି ସେତୁକୁ ଖୋଲିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ।
କାନାଡାର ବାଣିଜ୍ୟ ନୀତିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ
ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ଏହି କ୍ରସିଂ କାନାଡାର ମାଲିକାନାରେ ରହିଛି। ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାରାକ ଓବାମା କାନାଡିଆନ ଇସ୍ପାତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଆମେରିକୀୟ କିଣନ୍ତୁ ଆଇନରୁ ଛାଡ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଯାହା ଯୋଗଦାନ କରିଛୁ ତାହା ଉପରେ ଆଧାର କରି, ଆମେ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅତି କମ୍ରେ ଅଧା ମାଲିକ ହେବା ଉଚିତ। ଟ୍ରମ୍ପ କାନାଡାର ବାଣିଜ୍ୟ ନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦୁଗ୍ଧ ଟିକସ ଓ ପ୍ରାଦେଶିକ ମଦ ନିୟମାବଳୀକୁ ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି, ଆମେରିକୀୟ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣ୍ଟାରିଓ ଷ୍ଟୋରରୁ ଦୂରରେ ରଖାଯାଇଛି। ଭୂରାଜନୀତି ବିଷୟରେ, ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କ କାର୍ନିଙ୍କର ବେଜିଂ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ଆମେରିକା-ମେକ୍ସିକୋ-କାନାଡା ଚୁକ୍ତିନାମାର ସମୀକ୍ଷା
ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମେରିକା-ମେକ୍ସିକୋ-କାନାଡା ଚୁକ୍ତିନାମା ସମୀକ୍ଷା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ସେତୁର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ୨୦୧୮ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଓ ଡେଟ୍ରଏଟ୍-ୱିଣ୍ଡସର କ୍ରସିଂରେ ଭିଡ଼ କମ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହା ୨୦୨୬ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଖୋଲିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Heartbreaking incident: ହୃଦୟବିଦାରକ ଘଟଣା: ବିଷ ମିଶା କ୍ଷୀର ପିଇ ନିଜ ଜୀବନ ହାରିଲେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ପାଞ୍ଚ ସଦସ୍ୟ