ୱାଶିଂଟନ: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ସରକାରରେ ଦୁଇ ଜଣ ପୂର୍ବତନ ଜିହାଦୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଇସମାଇଲ୍ ରୋୟର ଏବଂ ଶେଖ୍ ହମଜା ୟୁସୁଫ୍। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ୨୦୦୦ ମସିହାରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଲସ୍କର-ଏ-‌ତୋଇବାର ତାଲିମ ଶିବିରକୁ ଯାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି।

ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ବୋର୍ଡର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଦ୍ବାରା ଟ୍ରମ୍ପ୍‌ଙ୍କ ମୁଖା ଖୋଲି ଅସଲ ଚେହେରା ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।

ଆମେରିକୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସାମ୍ବାଦିକ ଲୌରା ଲୁମରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସର ପରାମର୍ଶଦାତା ବୋର୍ଡରେ ଦୁଇଜଣ ପୂର୍ବତନ ଜିହାଦୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଇସମାଇଲ ରୋୟର ଏବଂ ଜାଇତୁନା କଲେଜର ସହ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶେଖ ହମଜା ୟୁସୁଫ, ଉଭୟଙ୍କର ଇସଲାମିକ ଜିହାଦୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।

ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି, ଆମେରିକୀୟମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ୨୦ ବର୍ଷ ଜେଲରେ ଥିବା ଜେହାଦୀ ଇସମାଇଲ ରୋୟରଙ୍କୁ ଆଜି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପରାମର୍ଶଦାତା ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଲେଡ୍ ଲିଡର୍‌ର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିବା ଘୋଷଣା ମୁଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଜଣାଇ ଦୁଃଖର ସହ କହୁଛି ଯେ, ଶେଖ୍ ହମଜା ୟୁସୁଫ୍ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଜିହାଦୀ ଯିଏ ଜିହାଦର ପ୍ରକୃତ ପରିଭାଷା ବିଷୟରେ ମିଥ୍ୟା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁସଲିମ୍ ବ୍ରଦରହୁଡ୍ ଏବଂ ହମାସ ସହିତ ଜଡିତ।

EXCLUSIVE:



🚨 Islamic JIHADIST who traveled to Pakistan to train in an Islamic terror camp and served a 20 year prison sentence in the US for Jihadi terrorist activities has now been listed as a member of the White House Advisory Board of Lay Leaders, Announced Today on the… pic.twitter.com/d1HHHGUFYX