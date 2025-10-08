ପାଟନା: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେବା ସହିତ ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏନଡିଏ ମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଆସନ ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ, ଏଲଜେପି (ରାମବିଳାସ) ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଚିରାଗ ପାସୱାନ ତାଙ୍କ ପିତା ଏବଂ ଦଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ରାମବିଳାସ ପାସୱାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବାର୍ଷିକୀରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ସହିତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଉଛି।
ସେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା, "ଅନ୍ୟାୟ କର ନାହିଁ, ଅନ୍ୟାୟକୁ ସହ୍ୟ କର ନାହିଁ"କୁ ସେ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। ଏହି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସିଟ୍ ବଣ୍ଟନରେ ସମ୍ମାନଜନକ ଅଂଶୀଦାର ହେବା ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ାଯାଉଛି।
ବୁଧବାର ୮ ଅକ୍ଟୋବର, ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ରାମବିଳାସ ପାସୱାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବାର୍ଷିକୀରେ, ଚିରାଗ ପାସୱାନ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପାପା ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ, ଅନ୍ୟାୟ କରନାହିଁ, ଅନ୍ୟାୟକୁ ସହ୍ୟ କରନାହିଁ। ଯଦି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ମରିବାକୁ ଶିଖ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ଲଢ଼ିବା ଶିଖ।
ଏହି ପୋଷ୍ଟ ବିହାର ରାଜନୀତିରେ ଉଷ୍ଣତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କାରଣ ଏହା ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦଳ ଆସନ ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ଏନଡିଏ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ମଧ୍ୟ ରାମବିଳାସ ପାସୱାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ ଚିରାଗ ତାଙ୍କର କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ଚିରାଗ ପାସୱାନଙ୍କ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କ ଦଳର ଦାବିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଚିରାଗ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଅତି କମରେ ୪୦ "ଜିତିବା ଯୋଗ୍ୟ ଆସନ" ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ଦଳର ୨୦୨୪ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହାର ଥିଲା ଏବଂ ଦଳ ସମସ୍ତ ପାଞ୍ଚଟି ଆସନ ଜିତିଥିଲା। ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଆଧାର କରି, ସେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ଅଂଶ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।
ତେବେ ଏନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯିବାରୁ, ସେ ଚୁପ୍ ରହିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆଲୋଚନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇ ଚିରାଗ ଆଉ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବାର ସଂକଳ୍ପକୁ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ପାପା, ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛି ଯେ, ଆପଣଙ୍କ ପଥ ଅନୁସରଣ କରିବା ଏବଂ 'ବିହାର ପ୍ରଥମ, ବିହାରୀ ପ୍ରଥମ' ର ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ।" ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନକୁ ବିହାରକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଚିରାଗ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ରାମବିଳାସ ପାସୱାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ସେ କହିଛନ୍ତି , ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଥାଏ।