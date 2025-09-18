ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବିଜୟପୁର (ବିଜାପୁର) ଜିଲ୍ଲାର ଚଦଚନ ସହରରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ବ୍ୟାଙ୍କ ଡକାୟତି ଘଟିଛି। ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (ଏସ୍ବିଆଇ)ର ଏକ ଶାଖାରୁ ମୁଖାପିନ୍ଧା ଓ ସେନା ପୋଷାକରେ ସଜ୍ଜିତ ଡକାୟତମାନେ ପ୍ରାୟ ୫୯ କିଲୋ ସୁନା ଓ ୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଲୁଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୨୮ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି।
ଡକାୟତମାନେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ବାହାନାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଦେଶୀ ପିସ୍ତଲ, ଛୁରୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର, କର୍ମଚାରୀ ଓ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ହାତଗୋଡ ବାନ୍ଧି ସେମାନେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲେ। ଏହାପରେ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରି ନଗଦ ଭଲ୍ଟ ଓ ସୁନା ଲକର୍ ଖୋଲାଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଲାର୍ମ ବଜିବାକୁ ଦେଇ ନ ଥିଲେ। ଏହି ଲୁଟ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ରୁତ ଓ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଥିଲା। ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଡକାୟତମାନେ ନକଲି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ ଲାଗିଥିବା ଏକ ଭ୍ୟାନ୍ରେ ପଳାଇଥିଲେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପାଣ୍ଢରପୁର ନିକଟରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଡକାୟତମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ି ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପଳାଇଥିଲେ। ପୁଲିସ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଗାଡି ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ଏବଂ ସୀମା ଅଞ୍ଚଳରେ ତଲାସୀ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପୁଲିସ ମିଳିତ ଭାବେ ଏହି ଅପରେସନରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି । ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ, ନକଲି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ ଓ ଗାଡିରୁ ମିଳିଥିବା ସୂତ୍ରକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଗିରଫଦାରୀ ହୋଇନାହିଁ।
ବିଜୟପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡକାୟତି। ଜୁନ ୨୦୨୫ରେ ଏକ କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାରୁ ୫୯ କିଲୋ ସୁନା ଓ ୫.୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ ହୋଇଥିଲା। ଏସ୍ବିଆଇ ଡକାୟତି ଘଟଣା ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି ଏବଂ ଅନେକ ଏହାକୁ ଭାରତର ‘ମନି ହାଇଷ୍ଟ୍’ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ନେଟ୍ଫ୍ଲିକ୍ସ ସିରିଜ ସହ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି।
କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ବ୍ୟାଙ୍କ ଡକାୟତି: ଏସ୍ବିଆଇରୁ ଲୁଟିନେଲେ ୫୯ କିଲୋ ସୁନା ଓ ୮ କୋଟି ଟଙ୍କା
