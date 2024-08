ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶନିବାର ରାତିରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଦିଲ୍ଲୀର ପୁରୁଣା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ୟୁପିଏସସି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଥିବା ରାଓ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏଠାରେ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟର ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ପାଞ୍ଚରୁ ସାତ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଠାରେ ଫସି ରହିଥିଲେ। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଏବଂ ପୋଲିସ ରାତି ପ୍ରାୟ ୭ଟା ସମୟରେ ସୂଚନା ପାଇଥିଲେ। ତଳ ମହଲାଟି ପାଣିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଥିଲା।

ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ଏନଡିଆରଏଫ ଦଳକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଡକାଯାଇଥିଲା। ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ତିନି ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ପାଇଥିଲେ। ତଳ ମହଲାରେ ଅନ୍ଧକାର ଥିବାରୁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ବହୁ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଇଭର୍ସ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି । ପମ୍ପ ଲଗାଇ ତଳ ମହଲାରୁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ବାହାର କରାଯାଉଛି।

ଦିଲ୍ଲୀ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅତୁଲ ଗର୍ଗ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ତଳ ମହଲାରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତିନିଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ମୃତଦେହ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ବାସିନ୍ଦା ତାନ୍ୟାଙ୍କର ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ।

#WATCH | Old Rajender Nagar Incident | Delhi: Rescue and search operations continue at Delhi's Old Rajender Nagar where three students lost their lives after the basement of a coaching institution was filled with water. pic.twitter.com/fhyaYWwbiG