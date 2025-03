ଇସଲାମାବାଦ: ନକଲି... ନକଲି... ନକଲି... ଆଜିକାଲି ସବୁକିଛି ନକଲି ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ଅବିକଳ ନକଲ ଚେହେରା ବି ଦୁନିଆରେ ବେଶ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ସିନେ କଳାକାର କୁହନ୍ତୁ କି ରାଜନେତା । କମେଡିଆନ କୁହନ୍ତୁ କି ଚିତ୍ରକର, କାହାର ନା କାହାର ନକଲ ଦେଖିବାକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମିଳେ ।

ଦୁନିଆରେ ଗୋଟିଏ ଚେହେରାର ୭ ଟି ଏକାଭଳି ଚେହେରା ବୁଲୁଥିବାର କଥା କୁହାଯାଇଥାଏ । ବଲିଉଡର ଲୋକପ୍ରିୟ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରାଜନେତା ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅବିକଳ ଚେହେରାର ଭିଡିଓ ଆପଣ କେବେ ନା କେବେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିବେ । ଶାହାରୁଖ୍ ଖାନ୍ , ସଲମାନ୍ ଖାନ୍ , କରିନା କପୁର୍ , ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ୍ , ମାଧୁରୀ ଦିକ୍ଷିତ , ସନ୍ନି ଦେଓଲଙ୍କ ଭଳି ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ଅବିକଳ ଚେହେରାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାନ୍ତି । ଏମିତିକି ବିଦେଶୀ ରାଜନେତାଙ୍କ ନକଲ ଚେହେରା ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ୍ ଥିବା ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ ଅବିକଳ ଚେହେରାର ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି । ଭିଡିଓଟି ପାକିସ୍ତାନର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଯାହାକୁ ୟୁଜର୍ସ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମଜାଳିଆ କମେଣ୍ଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ।

Look at this doppelganger of @elonmusk is KPK, Pakistan 🇵🇰



Elon Musk Khan Yousafzai 😁#ElonMusk pic.twitter.com/Btha6pWNM1