ଚଣ୍ଡିଗଡ଼: ଟଙ୍କା ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ଚୋରି ହେବାର ଅନେକ ଖବର ଶୁଣାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଚୋର ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଚୋରି କରିବା କଥା ଶୁଣିଲେ ଯେ କେହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ସେକ୍ଟର ୩୬ରେ ଏପରି ଏକ ଅନନ୍ୟ ଚୋରି ଘଟିଛି। ଚୋରମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ଏକ ଘରୁ ଡକାୟତି କରିଛନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା, ଅଳଙ୍କାର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଚୋରି କରି ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସେମାନେ ଗେଟ୍ ବାହାରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଦୁଇଟି ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି। ଘର ମାଲିକ ଏହି ଘଟଣାର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୁଲିସର ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଲୋଡିଛନ୍ତି।
ଘର ମାଲିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଅଜବ ଚୋରି ଅଗଷ୍ଟ ୧୪ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟା ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରେ ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ସ୍କୁଟିରେ ଆସୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଉଭୟେ ନିଜ ପରିଚୟ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ହେଲମେଟ ଏବଂ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଚୁପଚାପ୍ ଘରର ଫାଟକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଉଠାଇ ଶୀଘ୍ର ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏ୩୭ ସେକେଣ୍ଡର ଭିଡିଓରେ ସ୍କୁଟିର ପଞ୍ଜିକରଣ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ଏହାର ପରିଚୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଖାଯାଉନାହିଁ।
ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ମାଲିକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୁଲିସକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ସେକ୍ଟର ୩୬ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼। @chandigarhpolice ଦୟାକରି ମୋ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଚୋରି କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହା କେବଳ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ନୁହେଁ ବରଂ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ସୁରକ୍ଷାର ମଧ୍ୟ ବିଷୟ। ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ଆଶା କରୁଛି। ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ବିଭାଗରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଜବାବ ଦେଇଛି। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚୋରି ବିଷୟରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ।
“It has been 24 hours since the incident. Requesting the Chandigarh Administration & @chandigarhpolice to kindly help track the scooter number of the individual involved and take strict action at the earliest. Public safety must.@Gagan4344@manaman_chhina@DgpChdPolicepic.twitter.com/o8p0kltx1N— Aditya Pratap Singh Chahal (@APS_CHAHAL_) August 15, 2025
ସମ୍ପ୍ରତି, ଏର୍ଣ୍ଣାକୁଲମରେ ସମାନ ଏକ ଅଜବ ଚୋରି ଘଟିଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଅଗଷ୍ଟ ୩ ତାରିଖରେ ଚୋରମାନେ ଏର୍ଣ୍ଣାକୁଲମର ଆଲୁଭାର ଥୋଟ୍ଟୁମୁଘମ୍ ବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ଏକ କିରାଣା ଦୋକାନରେ ପଶିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନଗଦ ଚୋରି କରି ନଥିଲେ, ବରଂ ରନ୍ଧନ ତେଲ ଏବଂ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି କରି ନେଇଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଚୋର ପ୍ରଥମେ କଂକ୍ରିଟ୍ ମହଲାରେ ଏକ ଗାତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଏଥିରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ।
ତା'ପରେ ସେ ଦୋକାନ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ତାଲାକୁ ଜୋରଜବରଦସ୍ତି ଖୋଲିଲା ଏବଂ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ପ୍ରାୟ ୬୦୦ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ୩୦ ବୋତଲ ନଡ଼ିଆ ତେଲ, କିଛି ରାଶି ତେଲ, ସେଓ ଏବଂ କ୍ଷୀର ଚୋରି କରି ନେଇ ଯାଇଥିଲେ।
