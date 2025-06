ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ (ଜୁନ ୧୦) ଦ୍ୱାରକା ସେକ୍ଟର-୧୩ ସ୍ଥିତ ବହୁମହଲା କୋଠା ନାମ 'ସବଦ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ'ର ଉପର ମହଲାରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଘରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବାପା ଜୀବନବିକଳରେ ତାଙ୍କର ୨ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି କୋଠାରୁ ତଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏହି ଘଟଣାରେ ତିନିଜଣଙ୍କ ଘଟଣାରେ ସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

