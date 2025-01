ଅହମଦାବାଦ: କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଗୁରୁବାର ୨୩ଜାନୁଆରିରେ ଗୁଜରାଟର ଅହମଦାବାଦରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ‌ସେଠାରେ ସେ ଜିଏମଡିସି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ହିନ୍ଦୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମେଳାର ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀର ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହିବା କଷ୍ଟକର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଗର୍ବର ସହିତ କହୁଛନ୍ତି।

ଶାହ କହିଛନ୍ତି, ଆଜି ଦେଶରେ ବିଜେପି ସରକାର ଅଛି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଗତ ୧୦ବର୍ଷ ଧରି ବିଜେପି ସରକାର କ୍ଷମତାରେ ଅଛି ଏବଂ ଏହି ୧୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସରକାର ନିଜର ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ଆଦର୍ଶର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି।

ଶାହ କହିଛନ୍ତି, ଗତ ୧୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ଗର୍ବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।୫୫୦ ବର୍ଷ ପରେ ରାମଲାଲା ତମ୍ବୁରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ଆମ ସରକାର ଧାରା ୩୭୦ ରଦ୍ଦ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତର ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଭାରତର ଐଶ୍ୱରୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରି ହୋଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ବିଜେପି ସରକାର ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ସାତ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ହୋଇପାରି ନଥିଲା।

ଶାହ କହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ, ୪୦ କୋଟି ଲୋକ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ବିନା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପଚାରିଛନ୍ତି କିଏ ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଛି ରାମସେତୁ ନିର୍ମାଣରେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଦ୍ବାରା କରାଯାଇଥିବା ଅବଦାନ ଭଳି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ପରିଚାଳନା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

