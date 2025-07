ଭୂକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ୩.୭ ଥିବା ବେଳେ ସଂଧ୍ୟା ୭.୪୯ରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି । ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ହରିୟାଣାର ଝାଜର ରହିଛି ।

ତେବେ ଗତକାଲି ବି ଦିଲ୍ଲୀ ଭୂମିକମ୍ପରେ ଦୋହଲିଥିଲା । କାଲି ମଧ୍ୟ ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ହରିୟାଣାର ଝାଜର ରହିଥିଲା ବେଳେ ଗତକାଲି ସକାଳେ ହୋଇଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭୂମିକମ୍ପ । ଗତକାଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଥରିଥିଲା ଭାରତର ରାଜଧାନୀ । ସକାଳ ୯ଟା ୪ରେ ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା । ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଭୂକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ୪.୪ ଥିଲା । ଦିଲ୍ଲୀ, ନୋଏଡା ଏବଂ ଗାଜିଆବାଦରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା ଭୂକମ୍ପ । ପ୍ରାୟ ୧୦ ସେକେଣ୍ଡ ଯାଏଁ ଥରିଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ । ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭୂକମ୍ପରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ ଲୋକେ । ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ପୁଣି ଆଜି ସଞ୍ଜରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକେ ଡରିଯାଇଛନ୍ତି ।

#WATCH | Arjun, a Delhi local who felt earthquake tremors a few minutes ago, says, " I felt earthquake tremors. I don't fear death, but we can't do much in case of natural disasters. We can only take precautions." pic.twitter.com/hM4CDjqRTT