ନାପିଦ୍ବ: ମିଆଁମାରରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୮ ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ଭୟଙ୍କର ଭୂକମ୍ପ ପରଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତ ୧୨ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୯୮ ଥର ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଦେଶର ପାଣିପାଗ ଏବଂ ଜଳବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ମଙ୍ଗଳବାର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି। ହୋଇଥିବା ଏସବୁ ଭୂକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ୨.୮ ରୁ ୭.୫ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।

ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ଜିନହୁଆ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପରିଷଦର ସୂଚନା ଦଳ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସୀୟ ଦେଶର ମାଣ୍ଡାଲେ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୮ ତାରିଖରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା, ଏହାର କିଛି ମିନିଟ୍ ପରେ ୬.୪ ତୀବ୍ରତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ବହୁ ଜୀବନ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା।

ହାଇଲାଇଟ୍ସ : ମିଆଁମାରରେ ୭.୭ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩,୬୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ |

ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୯୮ଟି ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି, ଯାହାର ତୀବ୍ରତା ୨.୮ ରୁ ୭.୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।

'ଅପରେସନ୍ ବ୍ରହ୍ମା' ଅଧୀନରେ ଭାରତ ମିଆଁମାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପଠାଇଥିଲା।

ଜାତିସଂଘ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ, ଏପ୍ରିଲ ୫ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାଣ୍ଡାଲେରେ ପ୍ରାୟ ୪୫ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ପବନ ଟେଣ୍ଟ ସିଟିଗୁଡ଼ିର କ୍ଷତି କରିଛି।

ଜାତିସଂଘ ଏଜେନ୍ସିର ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଶେଷଜ୍ଞ ତୁନ୍ ତୁନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାରପୋଲିନ୍ ଅଭାବରୁ ଲୋକମାନେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ର ପାଣିରେ ଭିଜି ଯାଇଥିଲା।

ଧ୍ୱଂସପ୍ରାପ୍ତ କୋଠାଗୁଡ଼ିକ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବାରୁ ଏବଂ ମୃତଶରୀର ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରୟାସକୁ ବର୍ଷା ଜଟିଳ କରିଦେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।

ଏପ୍ରିଲ ୬ ସକାଳେ ବର୍ଷା ପରେ, ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ପାଗ ବହୁତ ଖରାପ ହେବା ସହିତ ଆହୁରି ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ତ ଟୁନ୍ ଟୁନ୍ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିଲା।

ସହାୟତା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ଷା ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗରମ ଯୋଗୁ ପୀଡିତମାନେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ଥିବା ବାହ୍ୟ ଶିବିରଗୁଡ଼ିକରେ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ପବନ ବହିବା ସହିତ ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ୩୭ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ (୯୮.୬ ଡିଗ୍ରି ଫାରେନହାଇଟ୍) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଲେରା ଭଳି ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାର ବିପଦକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଲୋକେ ତମ୍ବୁରେ କିମ୍ବା ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତାରେ ରହୁଛନ୍ତି।

ମାଣ୍ଡାଲେରେ ସୁଟିଂ କରାଯାଇଥିବା ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ ୬ରେ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓରେ ଜାତିସଂଘର ସହାୟତା ମୁଖ୍ୟ ଟମ୍ ଫ୍ଲେଚର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଖାଦ୍ୟ, ପାଣି ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ମରାମତିର ତୁରନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।

ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଲୋକ ଏବେ ବି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ପରିମାଣକୁ ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବୋଲି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।

ଆମକୁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତମ୍ବୁ ଏବଂ ଆଶା ଯୋଗାଇବାକୁ ପଡିବ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା ଜୀବନକୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିବେ ବୋଲି ଫ୍ଲେଚର ଅନ୍ୟ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ମିଆଁମାରରେ ୭.୭ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୫,୩୩୦କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ୭,୧୦୮ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ୧୬୦ ଜଣ ଏବେ ବି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବାବେଳେ ସରକାର ମୃତ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ୩,୬୦୦ ଟପିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୫,୦୧୭ ଥିବା ସରକାର କହିଛନ୍ତି।

