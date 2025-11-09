ପୋର୍ଟବ୍ଲେୟାର: ପୁଣି ଥରେ ଭାରତରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ରବିବାର, ନଭେମ୍ବର ୯ ତାରିଖରେ ଆଣ୍ଡାମାନରେ ଘଟିଥିବା ଭୂକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ୫.୪ ମାପ କରାଯାଇଛି। ନ୍ୟାସନାଲ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ସିସମୋଲୋଜି (NCS) ଅନୁଯାୟୀ, ରବିବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨ଟା ୦୬ରେ ଭୂକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଥିଲା। ଭୂକମ୍ପର ଭୂପୃଷ୍ଠର ୯୦ କିଲୋମିଟର ତଳେ  ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା।

ରବିବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨ଟା ୦୬ରେ ଭୂକମ୍ପ

ନ୍ୟାସନାଲ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ସିସମୋଲୋଜି (NCS) ଏହାର ସରକାରୀ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଭୂକମ୍ପକୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଜର୍ମାନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ଜିଓସାଇନ୍ସ (GFZ) କହିଛି ଯେ, ଭୂକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ୬.୦୭ ଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଭୂପୃଷ୍ଠର ୧୦ କିଲୋମିଟର ଗଭୀରତାରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା।ତେବେ ଏନେଇ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ହୋଇନାହିଁ।