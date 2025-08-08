ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗତକାଲି କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କ ଉପରେ ଭୋଟଚୋରି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ଏବେ ନିର୍ବାଚନ କମିସନ ଏହାର ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। କମିସନ କହିଛନ୍ତି, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପୁଣି ସେହି ପୁରୁଣା କଥା ଦୋହରାଇଚାଲିଛନ୍ତି... ଅର୍ଥାତ୍ 'ପୁରୁଣା ବୋତଲରେ ନୂଆ ମଦ'। ୨୦୧୮ ମସିହାରେ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର ତତ୍କାଳୀନ ସଭାପତି କମଲନାଥ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ । ଏବେ ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ସମାନ ସ୍ୱରରେ ଗାଉଛନ୍ତି।
ନିର୍ବାଚନ କମିସନ କହିଛନ୍ତି, ୨୦୧୮ ମସିହାରେ, ସେ ଏକ ଘରୋଇ ୱେବସାଇଟରୁ ଦସ୍ତାବିଜ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଦର୍ଶାଯାଇପାରିବ ଯେ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ତ୍ରୁଟି ଅଛି, କାରଣ ୩୬ ଜଣ ଭୋଟରଙ୍କ ମୁହଁ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରାୟ ୪ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଭୁଲ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଏକ କପି ଦଳକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ନିର୍ବାଚନ କମିସନ କହିଛନ୍ତି, ୨୦୧୮ ମସିହାରେ, ସେ ଏକ ଘରୋଇ ୱେବସାଇଟରୁ ଦସ୍ତାବିଜ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଦର୍ଶାଯାଇପାରିବ ଯେ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ତ୍ରୁଟି ଅଛି, କାରଣ ୩୬ ଜଣ ଭୋଟରଙ୍କ ମୁହଁ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରାୟ ୪ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଭୁଲ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଏକ କପି ଦଳକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ନିର୍ବାଚନ କମିସନ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, କୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାରେ କମଲନାଥଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ସେ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ତ୍ରୁଟି ଥିବା ଦାବି କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ସମାନ ନାମ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆଦିତ୍ୟ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବଙ୍କ ନାମ, ଯାହା ତିନୋଟି ଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା, ତାହାକୁ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥିଲା।