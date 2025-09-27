ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ/ପାଟନା: ଆଗାମୀ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସଂପର୍କିତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିସନ ଅକ୍ଟୋବର ୪ ଏବଂ ୫, ୨୦୨୫ରେ ବିହାର ଗସ୍ତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଗସ୍ତ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ଅକ୍ଟୋବର ୬ ପରେ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେବା ସହ ରାଜ୍ୟରେ ଆଚରଣ ସଂହିତା ଲାଗୁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିସନର (ସିଇସି)ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସମଗ୍ର ନିର୍ବାଚନ କମିସନର ଦଳ ବିହାର ଗସ୍ତ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ, ପୁଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଡିଜିପି), ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ (ସିଇଓ) ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଭୋଟର ତାଲିକାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମେତ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ବିହାରର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ୨୨ରେ ସମାପ୍ତ ହେଉଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହେବ ।