ED Action : କ୍ରିକେଟ ଜଗତରୁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି। ଏକ କଥିତ ବେଆଇନ ବେଟିଂ ସାଇଟ୍ ପରିଚାଳନା ସହିତ ଜଡିତ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ED) ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ସୁରେଶ ରାଇନା ଏବଂ ଶିଖର ଧାୱନଙ୍କ ୧୧.୧୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିଛି। ଇଡି ଅଧିକାରୀମାନେ ନଭେମ୍ବର ୬ ତାରିଖରେ ଏହା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ରାଇନା ଏବଂ ଧାୱନଙ୍କ ପରେ, ଅନ୍ୟ ସେଲିବ୍ରିଟିମାନେ ମଧ୍ୟ ଇଡିର ଯାଞ୍ଚର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏଜେନ୍ସି ବେଆଇନ ବେଟିଂ ଆପ୍ସ ସହିତ ଜଡିତ ଅନେକ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବାରୁ ଶିଖର ଧାୱନ ଏବଂ ସୁରେଶ ରାଇନା ଇଡିର ସ୍କାନର୍ ପରିସରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏହି ଆପ୍ସ ଉପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ନିବେଶକଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକେଇ କିମ୍ବା ଯଥେଷ୍ଟ ଟିକସ ଠକେଇ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି।
କୋଟି କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ
ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଅନଲାଇନ୍ ବେଟିଂ ସାଇଟ୍ 1xBet ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଧାୱନଙ୍କ ୪.୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ରାଇନାଙ୍କ ୬.୬୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ ଆଟାଚ୍ କରିବା ପାଇଁ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ନିବାରଣ ଆଇନ (ପିଏମଏଲଏ) ଅଧୀନରେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ଇଡି ନଜରରେ ଯୁବରାଜ, ଉଥପ୍ପା
ଇଡି ମଧ୍ୟ ଏହି ମାମଲାରେ ଯୁବରାଜ ସିଂହ ଏବଂ ରବିନ୍ ଉଥପ୍ପା, ଅଭିନେତା ସୋନୁ ସୁଦ, ଉର୍ବଶୀ ରାଉତେଲା, ପୂର୍ବତନ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ମିମି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ବଙ୍ଗଳା ଅଭିନେତା ଅଙ୍କୁଶ ହାଜରା ସମେତ ଅନ୍ୟ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରିଛି।