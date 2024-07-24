ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ/କୋଲକାତା: ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ଇଡି) ଆଜି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାୟର କରିଛି। ଆଇ-ପ୍ୟାକ୍ ଓ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରତୀକ ଜୈନଙ୍କ ଠିକଣାରେ ହୋଇଥିବା ଚଢ଼ଉ ସମୟରେ ମମତା ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ବଳପୂର୍ବକ ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଦସ୍ତାବିଜ ନେଇ ପଳାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଇଡି ଏହି ମାମଲା ଦାୟର କରିଛି। ଇଡି ଏହାକୁ ଏକ ବଡ଼ ସଂଘର୍ଷ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟରେ କେଭିଏଟ୍ ଦାୟର କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷ ଶୁଣାଯିବା ବିନା କୌଣସି ପ୍ରତିକୂଳ ଆଦେଶ ଯେଭଳି ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି, ଇଡି ନିଜ ଅଧିକାର ବାହାରକୁ ଯାଇ କାମ କରୁଛି ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଷଡ୍ଯନ୍ତ୍ରରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚଢ଼ଉ ଟିଏମ୍ସିର ନିର୍ବାଚନୀ ରଣନୀତି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଥିଲା। କୋଲକାତା ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ ଅଜ୍ଞାତ ଇଡି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏତଲା ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛି।
ପ୍ରମାଣ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରେ ମାମଲା ଦାୟର କଲା ଇଡି
କେଭିଏଟ୍ ଦାଖଲ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଜାନୁଆରି ୮ ତାରିଖରେ ଇଡି କୋଲକାତାରେ ଆଇ-ପ୍ୟାକ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (ସଲ୍ଟ ଲେକ୍) ଓ ପ୍ରତୀକ ଜୈନଙ୍କ ବାସଗୃହରେ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲା। ଏହା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କୋଇଲା ଦୁର୍ନୀତି ସହ ଜଡ଼ିତ (ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ) ତଦନ୍ତ ଅଧୀନରେ ହୋଇଥିଲା। ଇଡିର ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ନିଜେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପୁଲିସ ସହାୟତାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣ ନେଇ ସେଠାରୁ ପଳାଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଉପକରଣ (ଲାପ୍ଟପ୍, ମୋବାଇଲ୍, ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ) ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଦସ୍ତାବିଜ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ଏହାକୁ ଇଡି ଅଧିକାରୀମାନେ ‘ଚୋରି’ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି।
ଗତକାଲି ଇଡି କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ଦାୟର କରି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଓ ବରିଷ୍ଠ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସିବିଆଇ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଏଫଆଇଆର୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅନୁମତି ମାଗିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଶୁଣାଣିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାରୁ ଇଡି ଆଜି ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟରେ ଆର୍ଟିକଲ୍ ୩୨ ଅଧୀନରେ ପିଟିସନ୍ ଦାୟର କରିଛି।