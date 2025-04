ରାଞ୍ଚି: ୬୦ ପାଖାପାଖି ଯବାନ, ହାତରେ ଏକେ-୪୭ ପରି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବନ୍ଧୁ । ମନରେ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଲାଲଗଡ ଧ୍ବଂସ କରିବାକ ସଙ୍କଳ୍ପ ଆଉ ଏକାଠି ଲଢିବାର ଜୋସ୍ । ଯାହା ହେଉ ପଛେ, ଏ ନକ୍ସଲଙ୍କ ଗଡ ଧ୍ବଂସ ହେବ ଆଉ ଗୋଟି ଗୋଟି ମାଓବାଦୀ ସଫାହେବେ... ନକ୍ସଲଙ୍କ ନିପାତ ନକରିବା ଯାଏଁ ଏ ସଂଗ୍ରାମ ଏ ଅପରେସନ ଏମିତି ଜାରି ରହିବ... ଜୟ ଯବାନ... ଜୟ ହିନ୍ଦ... ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ...

CRPF, in a joint operation with State police, neutralised eight naxals in an exchange of fire this morning in Lugu hills under Lalpania area of Jharkhand's Bokaro district



DG CRPF GP Singh shares pictures of the arms and ammunition and paraphernalia recovered. pic.twitter.com/EcaNAoGzO8