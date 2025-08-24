ପାଟନା: ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆରଜେଡି ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଭୋଟର ଅଧିକାର ଯାତ୍ରାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ଆରରିଆରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମର ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଏଥିରେ ନିଜେ ସ୍ବତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ବିହାରର ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ଚୋରି କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଜାଲିଆତି ହୋଇଛି ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି।
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ସେମାନେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ହରିୟାଣା ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ତାହା କରିନାହାନ୍ତି। ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାପ ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କର ଆଚରଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଆମେ ଏହାକୁ ଛାଡିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ନିର୍ବାଚନରେ ଚୋରି ହେବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଭୋଟ ଚୋରି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ହରିୟାଣା, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ହୋଇଥିଲା, ଆମେ ବିହାରରେ ଏହା ହେବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ।
ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ କମିସନ ଏବେ ସରକାରଙ୍କ କୋଳରେ ବସିଛନ୍ତି। କମିସନ ବିଜେପି କର୍ମୀ ପରି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଭୋଟ ଅଧିକାର ଏବଂ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଉଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଥରେ ୫୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ନାମ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ମିଛୁଆ, ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମାଜକୁ ବିଷାକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଗୟାରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ କମିସନ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟପାଠରରେ ଏହାର କୌଣସି ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ। ଆମେ ବିହାରରେ ଭୋଟ ଚୋରି ହେବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ରାଜ୍ୟରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଶେଷ ହେବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ।
LIVE: Joint Press Conference | Araria, Bihar https://t.co/vWMF3a65Nc— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 24, 2025
ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ତେଜସ୍ବୀ କହିଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବା ଉଚିତ୍। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଇ ନଥିଲେ। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ହିଁ ନିର୍ବାଚନ କମିସନ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏକ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିବା ଉଚିତ୍। ଯଦି ମୁଁ ତାହା ନ କରେ ତେବେ ଆମେ ଉତ୍ତର ଦେବୁ ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ପରେ, ସରକାରଙ୍କ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର ସମାନ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଆମର କଥାକୁ ଦୋହରାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ କମିସନ ତାଙ୍କୁ ସତ୍ୟପାଠ ମାଗି ନଥିଲେ। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, ନିର୍ବାଚନ କମିସନ କାହା ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ସରକାରଙ୍କ କୋଳରେ ବସିଛନ୍ତି।
